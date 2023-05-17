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“吃盐植物” 让盐碱地变良田

李层 哈聪杰
2023年05月17日08:36 | 来源：光明日报
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原标题：“吃盐植物” 让盐碱地变良田

盐渍化对新疆农业影响巨大。为攻克盐碱地治理难关，我于1985年考取了土壤改良专业研究生，毕业后参加了渭干河灌区的盐碱地治理。

根据所学知识，我们让“盐随水去”，通过挖掘排水渠的传统方法让大水把盐淋洗走。经过多方努力，渭干河灌区新河县棉花亩产量由过去的75公斤提高到150公斤，实现了高产。

随着耕地面积扩大和人口增加，新疆采用了大面积滴灌种植。滴灌可以节水增效，但无法把盐排出土体，这决定了我们的盐碱地治理思路必须转型。

在长期的野外调查和生产过程中我们发现，有些盐渍化土地上虽无法生长常见的甜土植物或农作物，却生长了许多其他种类植物。经过样方调查、植物采样、土壤取样等，我们发现新疆有320种盐生植物，占全国的60%以上。它们有的可以绿化，有的可以食用，有的可以做饲料牧草，有的可以做纤维植物……为研究它们的生长规律，我们建了两个盐生植物园，引进了150多种植物进行比较和研究，掌握了它们的耐盐性与生长规律。

研究发现，“吃盐植物”有着很高的利用价值，它们把盐从土里“吃掉”后，将它移走，就能改良盐碱土地。我们从“吃盐植物”中筛选出一些具有饲料价值、经济价值的进行试种，结果发现，它们每亩能生产1.8吨干物质、带走400多公斤盐。种植后第一年，土壤盐分就降低了40%，第二年降低了60%以上，第三年降低了85%到90%，使盐碱地成为能正常种植的土地。

目前，新疆还有很多地方需要盐土绿化。利用“吃盐植物”来绿化，可以将成本缩减到原来的五分之一至十分之一。现在，很多高速公路休息区与公路两边盐碱地的绿化，都在用这个技术。越来越多的盐碱地，正在被开发出无限潜能。

(责编：杨曦、陈键)
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