本报记者 张翼 通讯员 陆正阳

原标题：中欧班列（金华—中亚）双向对开第1000列发车

16日上午，满载着浙江制造产品的X9216次中亚班列经金华海关监管后，从华东国际联运港铁路金华南站鸣笛启程，开往5000公里之外的中亚五国。这是中欧班列金东平台（金华—中亚）双向对开的第三个年头，也是双向对开以来开行的第1000列班列。

中欧班列金东平台自2017年8月31日开行第一列中亚班列以来，将浙江制造的产品源源不断地运往中亚五国，为本地企业打通了快捷高效、绿色环保的国际物流大通道。尤其是2020年5月开通中亚回程班列，开启了金华与中亚五国之间国际班列的双向对开时代。不仅把浙江省的优质产品输送到中亚五国，还把中亚丰富的棉纱、电解铜、铝锭、粮食、饲料等带回国内，提高了集装箱周转率，降低了国际物流成本，为浙江与中亚五国的经贸往来搭建起双向“快车道”。

(责编：杨曦、陈键)

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