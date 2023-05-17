原标题：“小牛说车”被起诉，企业对营销账号恶意炒作说不

“人人都是自媒体”的时代，是网络繁荣的力证，但也带来了鱼龙混杂、泥沙俱下。个别营销号为吸人眼球，获取流量，不惜虚假炒作，捏造事实，甚至故意制造敌对，恶意攻击。这样做不仅违背社会公序良俗，也严重干扰了企业的正常经营，对营销网络环境造成破坏。

为优化营商网络环境、保护企业合法权益，今年以来，中央网信办推出专项行动，深入清理处置涉企业、企业家虚假不实和侵权信息，坚决打击恶意炒作行为，依法查处侵害企业、企业家合法权益的网站平台和账号，为企业聚精会神干事业、心无旁骛谋发展营造良好的网络舆论氛围。其中，渲染丑化、煽动抵触国有经济、民营企业是专项行动重点治理的网络乱象之一。

据记者观察，近日，包括小鹏、蔚来、零跑等造车新势力品牌先后在社交媒体平台开通了“法务部”账号，某品牌更是点名“小牛说车”和“车事纪”等网络营销账号，通过诉讼等方式维护自身合法权益。

车企的系列动作在网络上引发广泛关注。过往企业虽然也会通过“诉讼”等法律手段来解决侵权等问题，但鲜有通过社交平台发声的公开行为。关于“企业到底应不应该用公开化的方式曝光恶意营销号”近日也成为网友们讨论的话题。

据观察，“小牛说车”是一个自媒体汽车账号，最近一个多月来，通过密集对小鹏、理想、蔚来，以及吉利、比亚迪、北汽蓝谷等汽车品牌、车型甚至用户进行非理性的观点输出，煽动网民情绪，在短时间内获得超过200万的粉丝量。

被起诉后，该账号目前已经删除了近期发布的以粗鄙措辞、对企业进行语言攻击的内容，但这些内容，已经在平台上被广泛发酵，并通过超过200万的粉丝人群扩散。

中国交通智库专家吴一言认为，个别营销账号为追求流量急功近利，不惜通过抹黑和诋毁的方式“吸粉”牟利。此类操作，不仅是对企业正常权益的侵害，也潜在侵害了社会公众对品牌的理性认知。企业主动回击，是对所有网络用户“清朗环境”的一种呵护。吴一言说，抵制恶意营销，其实也是为了给所有自媒体从业者一个更好的网络环境，让那些踏实的从业者把好的内容、高质量的内容、正能量的内容传播出去。希望广大网友提高对恶意营销号的识别，共同营造“清朗”网络环境。（记者 王展）

(责编：董童、李源)

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