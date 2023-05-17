原标题：苏州、佛山两地法院举办首届苏佛法拍节开幕式暨执行协作签约仪式

5月17日，首届苏佛法拍节开幕式暨执行协作签约仪式正式举行。法拍节期间，江苏省苏州市中级人民法院、广东省佛山市中级人民法院以京东拍卖平台为司法拍卖主场，上线761件拍品，物品评估价总值超8.17亿元。两地法院还在现场共同签署了《执行协作备忘录》，依托京东拍卖提供的线上、线下一体化的全流程服务，两地法院实现有效加强跨省协作能力，破解异地执行困境，提升资产处置效率。

此次法拍节，由苏州法院会同佛山法院联合开展，推出专场活动上线京东拍卖。其中，佛山专场拍品丰富，超过500件优质标的涵盖别墅、车辆、商业房产、黄金翡翠、股权及1元起拍的车位等。同时，京东拍卖通过专业服务全程高效辅助竞拍，提供保证金保险、最高可获得报名保证金75%的保险金额(上限100万)、法拍房贷款首套80%最高贷款成数等特色服务，最大限度为广大竞买人提供便利。

据佛山中院党组副书记、副院长杨炯介绍，佛山法院早在2009年就尝试了首次法院集中“法拍”，十几年来不断优化司法拍卖工作。2022年，网络司法拍卖总成交金额达到43.54亿元，排名广东省地级市第一。而苏州法院也是持续创新探索，在司法拍卖活动中具有广泛的合作经验。“两地法院实现强强联合，共同打造法拍文化辐射新样板”，杨炯表示。

“京东拍卖初步形成了包括网络拍卖全流程服务、司法物流仓一站式服务等具有京东优势的线下服务解决方案。切实为法院、破产管理人、地方政府财产处置提供了安全稳定的交易系统及客户满意的处置方案，提高了效率。本次首届苏佛法拍节，标志着京东拍卖特色服务从服务区域走向城市联动。”法拍节开幕式上，京东拍卖相关业务负责人告诉记者。

当天，苏州与佛山法院共同签署《执行协作备忘录》，就委托执行、协助执行、执行协调、资源共享等跨省执行事项进行细化明确，不仅有效打通双方法院异地执行“壁垒”，推动两地执行工作一体化进程，对于切实保障当事人的胜诉权益有重要意义。

相关数据显示，自苏州、佛山两地共17家法院试行执行协作以来，迄今已完成了45次工作任务，苏佛两地法院优势互补，有效解决异地不动产处置难题，执行办案效率得到大大提升。

接下来，佛山法院将以此次法拍节为新起点，进一步加强苏佛法院执行工作信息共享，完善苏佛执行协助机制的协调配合，全面促进两地执行工作一体化协同发展，为进一步优化法治营商环境和便民利民提供强有力的司法保障。

(责编：曹淼、李源)

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