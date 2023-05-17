中国星辰｜北斗为梦想导航
2023年05月17日17:57 | 来源：央视网
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北斗系统造福中国人民，也造福世界各国人民。中国坚持开放融合、协调合作、兼容互补、成果共享，愿同各方一道，推动北斗卫星导航系统建设、推进北斗产业发展，共享北斗卫星导航系统成果，促进全球卫星导航事业进步，让北斗系统更好服务全球、造福人类。
——习近平
山河辽阔
我，在哪里
茫茫人海
你，在哪里
自古以来
我们仰望星辰
有北斗的地方
就有方向
穿梭千年
我们经纬时空
从北斗七星到北斗卫星导航
我们让“中国星座”闪耀全球
有“北斗”的地方
就有梦想
有“北斗”的地方
成就梦想
梦想，无止境
北斗，亦无止境
中国航天
征途如虹
北斗，为梦想导航
(责编：牛镛、杨光宇)
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