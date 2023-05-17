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中国星辰｜北斗为梦想导航

2023年05月17日17:57 | 来源：央视网
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北斗系统造福中国人民，也造福世界各国人民。中国坚持开放融合、协调合作、兼容互补、成果共享，愿同各方一道，推动北斗卫星导航系统建设、推进北斗产业发展，共享北斗卫星导航系统成果，促进全球卫星导航事业进步，让北斗系统更好服务全球、造福人类。

——习近平

山河辽阔

我，在哪里

茫茫人海

你，在哪里

自古以来

我们仰望星辰

有北斗的地方

就有方向

穿梭千年

我们经纬时空

从北斗七星到北斗卫星导航

我们让“中国星座”闪耀全球

有“北斗”的地方

就有梦想

有“北斗”的地方

成就梦想

梦想，无止境

北斗，亦无止境

中国航天

征途如虹

北斗，为梦想导航

(责编：牛镛、杨光宇)
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