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科技部等12部门发文 加快推动北京国际科技创新中心建设

2023年05月17日23:09 | 来源：新华网
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　　新华社北京5月17日电　近日，科技部等12部门制定了《深入贯彻落实习近平总书记重要批示精神 加快推动北京国际科技创新中心建设的工作方案》并于17日正式发布。

　　方案指出，围绕到2025年基本形成北京国际科技创新中心的战略目标，发挥首都教育、科技、人才优势，坚持“四个面向”，以加快实现高水平科技自立自强为根本，以支撑高质量发展为主线，以深化改革为动力，推动北京率先建成世界主要科学中心和创新高地，有力支撑科技强国和中国式现代化建设。

　　方案明确加快推动北京国际科技创新中心建设的发展目标是：到2025年，北京国际科技创新中心基本形成，成为世界科学前沿和新兴产业技术创新策源地、全球创新要素汇聚地。

　　其中一些具体目标包括：由科技领军企业牵头的创新联合体有效解决一系列关键核心技术问题，初步实现高水平科技自立自强。全社会研发经费支出占地区生产总值比重保持在6%左右，基础研究经费占研发经费比重达17%左右。每万名就业人员中研发人员数量达到260人左右。高技术产业增加值当年超过1.2万亿元，数字经济增加值年均增速保持在7.5%左右，技术合同成交额超过8000亿元，中关村国家自主创新示范区企业总收入全国领先。

　　此外，方案还明确了加快推动北京国际科技创新中心建设的主要任务：一是建强建优战略科技力量，有效服务国家重大战略需求。二是深化原创性、引领性科技攻关，加快实现高水平科技自立自强。三是加快建设世界领先科技园区，打造高质量发展的战略支撑。四是强化教育、科技、人才支撑，打造高水平人才高地。五是推进科技体制改革，形成支撑全面创新的基础制度。六是深化开放交流合作，营造具有国际竞争力的创新生态。

(责编：岳弘彬、赵欣悦)
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