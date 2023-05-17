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前四个月我国吸收外资同比增长2.2%

2023年05月17日23:12 | 来源：新华网
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　　新华社北京5月17日电（记者潘洁、谢希瑶）商务部17日发布数据显示，今年1至4月，全国实际使用外资金额4994.6亿元人民币，同比增长2.2%，折合735亿美元，下降3.3%。

　　从行业看，制造业实际使用外资金额1300.5亿元人民币，增长4.1%。高技术产业实际使用外资增长12.8%，其中高技术制造业增长37.1%，高技术服务业增长6%。

　　从来源地看，法国、英国、日本、韩国实际对华投资分别增长567.3%、323.7%、68.1%和30.7%（含通过自由港投资数据）。

(责编：岳弘彬、赵欣悦)
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