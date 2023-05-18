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重庆加强规划引领、政策保障

加快推进国际消费中心城市建设

本报记者  刘新吾
2023年05月18日05:51 | 来源：人民网－人民日报
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　　华灯初上，重庆渝中区洪崖洞景区流光溢彩，游客熙熙攘攘；在九龙坡小花市集，人头攒动，烟火气升腾；网红打卡地——渝北紫薇路，一片热闹景象……

　　今年“五一”期间，重庆市重点零售和餐饮企业销售额同比增长20.1%，较2019年同期增长9.4%。

　　2021年7月，国务院批准重庆等5个城市率先开展国际消费中心城市培育建设。作为首批5个试点城市中唯一一个西部内陆城市，重庆如何更有“国际范”？

　　聚焦“国际”，集聚全球优质供给。重庆大力发展首店经济、免税经济，吸引国际中高端消费品牌、跨国企业区域中心落户重庆。目前，重庆持续引进国际知名品牌1000余个，第三产业销售收入超4万亿元、增长5.4%。

　　国际大牌汇集，本土品牌也在加快培育。重庆拥有地理标志农产品70个、全国名特优新农产品94个；拥有中华老字号和重庆老字号超300家；大渡口区积极打造“重庆小面”等特色美食产业链，助力“重庆味道”香飘中外。“渝货出海”，飞向国际市场，今年3月，10吨奉节脐橙首次出口到新加坡。

　　紧扣“消费”，统筹“两江四岸”整体提升、中央商务区提档升级、寸滩国际新城高标准建设，推动打造一批消费新地标，陆续建成城市核心商圈49个（其中百亿级商圈12个）、市级特色商业街23条。在重庆高新区，一栋栋商业综合体拔地而起，人气逐渐汇聚；在垫江，特色夜市街区——明月夜巷建成投用，入驻14家经营主体，2022年实现销售收入1200余万元……

　　突出“中心”，重庆强化集聚辐射和引领带动作用。加快建设面向全球、便捷高效的立体交通网络，增强重庆与全球消费资源的连通能力。目前，重庆开通国内外航线超过370条、高铁（动车）日均发送超过140列，中外消费者入渝更便捷。围绕成渝地区双城经济圈建设，重庆联合四川印发《建设富有巴蜀特色的国际消费目的地实施方案》，推进消费服务共享，带动区域消费提档升级。

　　“近两年来，重庆加强规划引领、示范带动、项目支撑、政策保障，国际消费中心城市培育建设起步稳健，成效初显。”重庆市商务委相关负责人介绍，2022年，全市社零总额保持在1.4万亿元左右、排名西部第二，人均社零、第三产业增加值绝对量均列中西部第一，助推了重庆消费市场总量的合理增长和消费供给质量的有效提升。


　　《 人民日报 》（ 2023年05月18日 14 版）
(责编：赵欣悦、岳弘彬)
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