本报记者 王欣悦

今年3月，“奉节脐橙”首次打“飞的”出口《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）成员国家；4月，中国（重庆）RCEP经贸合作论坛举办，会上，重庆RCEP投资贸易服务中心揭牌。自此，重庆已打造数个各具特色、各有侧重、务实有效的经贸促进和企业服务平台。

重庆高质量实施RCEP工作，随着政策红利的持续释放，重庆货物贸易平稳增长，双向投资不断扩大，各领域合作交流日趋紧密。

在货物贸易方面，2022年，重庆与RCEP成员国进出口总额2585.3亿元，同比增长9.2%，占全市31.7%。在双向投资方面，2022年，RCEP成员国在渝新设项目39个，合同外资5.5亿美元，实际使用外资3.6亿美元，同比增长34%。重庆对RCEP成员国19个项目投资0.6亿美元，同比增长25.4%；新签工程合同2.43亿美元，实现大幅增长，占全市67%。

在交流合作方面，依托西洽会、智博会等重大展会平台，重庆举办陆海新通道国际合作论坛、“RCEP与西部开放”国际合作论坛、“RCEP数字贸易合作发展论坛”等主题活动，促成重庆与RCEP成员国在投资、贸易、物流、教育等领域达成一系列合作协议。与RCEP成员国共同举办中国（重庆）—马来西亚投资论坛、第十九届中国—东盟博览会“魅力之城”重庆经贸合作交流对接会、重庆首届缅甸商品展等多场经贸科技交流活动。助推设立缅甸驻重庆总领事馆，聚焦澜湄合作机制和“中新（重庆）文化和旅游产业联盟”，常态化开展重庆与RCEP成员国在文化、旅游领域的交流合作。大力支持教育开放合作，已与RCEP成员国高校建立起22个本、专科层次中外合作办学项目。

《 人民日报 》（ 2023年05月18日 14 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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