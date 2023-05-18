本报记者 刘新吾

近日，重庆推重比动力科技有限公司等8家科技企业，通过重庆高新区种子基金投决会审议，共获得265万元种子基金资金支持。这是西部（重庆）科学城推出创新型财政支持科技成果转化的“先投后股”新模式，即瞄准早期科研项目，政府投入财政资金支持企业，后期将资金转换为股权，在被投企业步入自我发展阶段后，按照适当收益原则逐步退出。

这是重庆服务业扩大开放的举措之一。2021年4月，重庆正式获批开展服务业扩大开放综合试点。两年多来，重庆探索积累可复制可推广经验，取得阶段性成果。

聚焦重点领域，积极推动服务业开放。在金融领域，推动知识价值信用贷款、知识产权质押融资优化创新，已累计向7705家企业发放信用贷款131.9亿元；在物流通关领域，开展全国首个“单一窗口”国际合作，实现与新加坡港集装箱物流数据交换；在教育领域，新设专科层次中外合作办学机构和3个中外合作办学项目，创新开展国际化特色高校和项目建设……

既要拓展开放领域，又要分类推进全域开放。中心城区围绕科技、金融、物流、设计研发等高端服务业发展，打造全市服务业开放发展的主承载区，渝东北和渝东南地区积极推动商贸文旅融合发展，构建多点支撑的服务业开放空间格局。

江津区几江街道吸引国外企业在五举村投资成立贸易公司，发展跨境出口，激活乡村振兴动能；奉节县积极开展“吃、住、行、游、购、娱”6个“接得住”和一个“引得来”行动，研发特色菜品，推动文旅产业迈向高质量发展。

截至目前，重庆扩大服务业开放总体方案确定的86项任务实施率超过80.2%，13项创新举措纳入全国最佳实践案例，综合试点取得阶段性成效。

《 人民日报 》（ 2023年05月18日 14 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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