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创新发展服务贸易  助力产业转型升级

本报记者  王欣悦
2023年05月18日05:51 | 来源：人民网－人民日报
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　　在重庆渝中区，当地探索“汇保通”汇率避险新模式，为服务贸易企业应对汇率风险保驾护航；在两江新区，高新技术企业跨境融资产品“科技跨境贷”助力企业境外融资；伴随中新（重庆）国际互联网数据专用通道的正式开通，重庆海扶医疗全球远程大数据中心实现了与新加坡的安全对接，中新双方医生开展远程会诊已成常态……

　　近年来，作为全面深化服务贸易创新发展试点城市，重庆服务贸易蓬勃发展，正逐步成为推动重庆产业转型升级的新引擎和重要的发力点。2020—2022年，重庆服务贸易进出口总额从2020年底的675.3亿元，增长到2022年底的796.3亿元。

　　服务外包工作名列西部前茅。重庆全力推进国家服务外包示范城市建设，三年来（2020—2022）离岸服务外包执行额从22.8亿美元到25.5亿美元，年均递增7.4%，名列中西部第二。

　　国家级特色服务出口基地实现从无到有。试点以来，重庆太极实业（集团）股份有限公司、重庆人力资源服务产业园分别成功获批“国家中医药服务出口基地”“国家人力资源服务出口基地”，填补重庆国家级特色服务出口基地空白。

　　2023年，重庆两家企业——重庆博腾制药科技股份有限公司和重庆大龙网科技集团有限公司成功入选商务部、工业和信息化部联合公告的首批30家国家信息技术外包和制造业融合发展重点企业，有力推动信息技术外包和制造业融合发展。

　　重庆市商务委表示，下一步，重庆将持续深化服务贸易创新发展试点，推进创新经验复制推广，推动重点领域向价值链高端延伸，全力推动重庆市服务贸易产业高质量、创新发展。


　　《 人民日报 》（ 2023年05月18日 14 版）
(责编：赵欣悦、岳弘彬)
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