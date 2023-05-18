本报记者 王妤心泓 曾毅

原标题：在“东方大港”感受中国机遇

东钱湖畔，烟雨蒙蒙，中国-中东欧国家博览会暨国际消费品博览会依然观者如织、高朋满座。国内外客商云集于此，观展体验，畅谈合作，更从港通天下的宁波放眼整个中国市场的蓬勃机遇。

“我们希望离中国客户更近一些”

“不远万里来到宁波参展是非常值得的！”中国-中东欧国家博览会的参展商们普遍认为，中国具有超大规模的市场优势，始终保持着对外商的强大吸引力。

在展会现场，波兰护肤品牌Four Starlings的参展代表对记者说，他们正热切地盼望能够在中国找到合适的代理商，“在护肤品这一领域，中国有庞大的消费群体。我们在亚洲考察之后认为，中国是亚洲乃至全世界范围内最优质的市场。我们的品牌在波兰非常有知名度，希望来自波兰的纯天然护肤品能够滋养中国人的皮肤”。

当下国际环境严峻复杂，全球的投资人不约而同地捂紧了钱袋子，全球产业链重构呈现近岸化、本土化、区域化特点。中国依然能够稳住外贸外资基本盘，外资仍源源不断走入中国，这离不开成熟丰富的营商环境、市场规模和产业政策。

“蝙蝠飞机正在中国建造工厂，中国东南沿海地区的生态环境和营商环境都很好，政府配套服务十分专业，人才队伍充足。”斯洛文尼亚蝙蝠飞机的参展代表刘丹说，蝙蝠飞机在中国落地项目正是在2016年中国-中东欧国家经贸合作会议期间正式签约和引进到中国的，成为中斯两国双边经贸合作工作机制的重点推进项目，受到中斯两国政府的高度重视和支持。

在同期举行的第二十四届中国浙江投资贸易洽谈会上，浙江省企业共签约外资项目62个，签约总金额177.8亿美元。这些项目主要来自美国、德国、法国等国家和地区，涉及高端装备制造、生物医药、数字经济等高精尖行业领域。

“在疫情期间，政府帮助我们协调货物运输，保证我们供应链的流通。在平时，也会有中国官员到访我们企业，让我们感受到了中国政府对我们的关怀。我们选择继续在浙江投资，是因为希望离中国客户更加近一些，更加便捷地为他们提供服务。”赛诺菲杭州工厂总经理朱利娅·马特奥斯·卡罗在“投资浙里”高峰论坛上表示。该公司此次新签约项目把新生产线落户杭州，将进一步满足药品需求。新项目签约后，赛诺菲将持续加大在杭州投资扩产力度，提升杭州赛诺菲公司在其全球市场布局中的战略地位。

把握数字经济新机遇

在塞尔维亚经贸推介会上，塞工商会亚洲合作高级顾问伊万娜·巴伊奇女士用流利的中文讲述了自己的亲身经历。20世纪90年代她在中国留学，那时思念家乡的美食却买不到，如今在中国就可以买到塞尔维亚的产品。

中国商业平台和物流服务的高度数字化对中东欧企业产生了强大磁力。比如，捷克、斯洛伐克、塞尔维亚等中东欧国家都有具有本国特色的巧克力品牌，相关参展商介绍，虽然他们在中国没有实体商店，但消费者可以在淘宝、京东、抖音等电商平台上买到他们的产品，因为中国管理部门提供了十分便利的审批程序。

当今世界已经进入前所未有的数字时代，数字经济已成为重组全球要素资源、重塑全球经济结构的关键力量。2021年11月1日中国正式申请加入《数字经济伙伴关系协定》（DEPA），这不仅有利于推动数字贸易领域扩大开放，更为广大企业带来了数字产业国际合作商机。

作为中国-中东欧博览会的配套活动，中国（浙江）自由贸易试验区DEPA与大宗商品国际供应链（北仑）论坛在此间举行，来自中国、新加坡等国的企业代表分享对数字经济的感悟。

与会嘉宾指出，希望中国能够以高水平对外开放创造全球互联的新平台、新模式，不断增强新兴市场国家和发展中国家在全球事务中的代表性和发言权。

(责编：杨曦、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经