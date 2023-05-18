5月18日，中国工商银行推出“亿起悦享518”惠民生促消费系列优惠活动，充分发挥手机银行的客户、流量、品牌、服务优势，从消费端和商户端协同发力，以高质量金融服务助力改善市场预期、提振市场信心、激发消费活力。

据工商银行相关负责人介绍，在消费端，工商银行将围绕零售百货、美食娱乐、旅游出行等与百姓日常生活息息相关的场景，制定实施消费补贴、特价优惠、免息分期等一揽子惠民政策，补贴金额超亿元，以让利惠民的实际行动激发居民消费意愿。活动期间，客户可通过工商银行手机银行享受大额补贴、支付立减等消费优惠，并体验“刮刮乐”“积分抽”“一折秒”“集悦卡”等活动，有机会获得丰富奖品。

同时，在商户端，工商银行依托手机银行优势，为商户提供亿级用户流量和展示平台，促进金融流量有效转化为市场主体经营流量。携手京东、网易、华为、美的等品牌，共同推出消费补贴，覆盖百货商超、餐饮娱乐、乡村振兴等社会民生相关行业，在促进市场主体活力恢复的同时，为客户提供更加惠民便民的金融服务。

“今年以来，我们认真贯彻党中央、国务院决策部署，充分发挥在消费信贷、支付结算、金融科技等领域的优势，推出优惠利率、消费补贴等一揽子金融支持措施，着力以让利惠民的实际行动，促进商业加快复苏、消费潜力充分释放，积极在稳增长中发挥大行引领和支柱作用。”该负责人说。

(责编：董童、李源)

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