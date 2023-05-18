天枢贪狼、天璇巨门、天玑禄存、天权文曲、玉衡廉贞、开阳武曲、摇光破军，这是古人对北斗的解读。如今“北斗”被赋予了更大的使命，承载了更多的荣誉。作为北斗工程唯一母港的西昌卫星发射中心，从2000年到2023年成功将56颗北斗卫星送入预定轨道，成功率为100%，创造了发射历史的新奇迹。

2023年5月17日北斗卫星导航系统第五十六颗卫星在西昌卫星发射中心发射升空，承载着北斗人的梦想，飞向太空、成功入轨！这成功的背后，是无数北斗人用坚守和奋斗，实现了北斗系统的从无到有、从有到优、从优到强的历史性突破。任务成功的背后，有这么一支落区团队，他们积极践行新时代北斗精神，常年奔走在火箭发射落区一线，用自身的发展壮大见证着北斗的腾飞组网。

行走在落区山间小道的“北斗人”

北斗路是一条自强之路，拼搏奋斗才能创造奇迹。1994年北斗工程全面启动，也正是那一年，贵阳观测站落区工作组组长胡晓枫参加工作。据他回忆，他第一次参加落区任务时，由于当时的自主导航系统的缺失，在大山里GPS定位既不准确又信号不稳，经常是拿着地图在山间小道摸索前进，明明地图上相邻的两个县，却时常在山沟里绕一天。他们暗下决心，一定要为国家的北斗建设工程尽自己的一份力！

20多年来，他们情系航天、心牵落区，集中优势骨干力量，敢于拼搏、勇于挑战、集智攻关，不断积极推动落区工作模式转变和火箭残骸自主可控回收，火箭残骸找寻和回收效率不断提高。结合落区特点规律，深入探索，大胆创新，积极优化组织指挥流程，健全应急处置体系，完善《落区群众宣传疏散方案》，不断提升落区工作实效，实现一体化落区工作精准指挥，采取标准化指挥协同、模块化专业队伍编成方式，缩短决策周期，实现研判快、执行快、报告快。“过去我们靠着‘婆婆嘴’开展落区工作，成效有限；现在强化了体系建设，无论任务再紧迫都能确保标准不降、措施落实。”落区工作组组长胡晓枫对记者介绍到。

落区工作组组长胡晓枫为群众解难答疑

北斗路是一条惠民之路，依靠群众才能赢得胜利。北斗全球组网，给老百姓工作生活出行带来了极大的便利。北斗落区团队和落区群众体会尤为深刻。航天发射是“万人一杆枪”的事业，是一个庞大复杂的系统工程，每发火箭的顺利升空、每颗卫星的成功入轨，都是许多“螺丝钉”大力协作、密切配合、共同拼搏的结果。北斗发射任务落区涉及贵州、湖南、广西、江西、四川、云南、广东等地，每次任务都要动员疏散30多万落区群众。该团队秉持“人民至上、生命至上”理念，以确保落区“无人员伤亡、无重大财产损失、无重大舆情影响”为己任，翻山越岭、下乡进镇，扎实做好落区群众疏散动员、风险防控、应急处置等工作。随着北斗一期、二期、三期工程顺利完成，方便了落区群众的生产生活和交通通讯，得到了落区群众的大力支持。某次任务中，火箭残骸落地后的第二天上午，落区工作组接到当地政府的报告，一名群众主动将掉落在田间的残骸碎片搬交到县政府，讲道“这是国家的东西，要交给国家。”该站落区工作组组长胡晓枫说道：“我们的每一次成功，离不开落区群众的默默付出和大力支持，正是大家心往一处想、劲往一处使，汇聚同心共筑伟大航天梦的强大合力，促使我们航天伟业勇攀高峰。”

与贵州省地震局签订战略合作签约仪式

北斗路是一条探索之路，开拓创新才能行稳致远。自主创新是北斗工程的制胜密码，同时也是落区工作团队的制胜法宝。自2019年实行落区新质作战能力试点，该团队聚焦“跟踪测量、态势显示、机动搜救”三大核心能力要求，系统规划落区移动指挥车、无人机等新装备列装“训、管、用”三位一体建设，探索适应实战及不同环境下的新质能力生成模式，培养专业骨干团队，形成稳定技术能力，优化实施流程、优化队伍结构、优化创新机制，不断提高落区技术创新能力和成果运用。为提升火箭残骸落点快速精确定位、应急处置能力，该站与贵州省地震局签订战略技术合作机制，利用地震监测设备精确定位残骸落点，探索将地震监测定位信息融入政府自然灾害预警平台；深化与科研院所、装备厂家的共育平台建设，新建纯电动长航时无人机设备和便携式卫通背负台站，开展旋翼无人机中继通信，高精度环境测绘制图等设备设施建设，全面提高落区任务指挥信息化水平。同时，配合工业部门开展以“伞降技术+舵控技术”为主的落区可控回收技术验证，探索简易遥测设备和小型相控阵雷达跟踪测量火箭残骸，满足运载火箭子级可控回收、精准落控需求。

任务时，无人机现场搜索火箭残骸

北斗路是一条奋进之路，精益求精才能开创未来。2000年底，北斗一号建成并向中国提供服务，填补了我国卫星导航系统的空白。2012年底，北斗二号建成并向亚太地区提供服务，走出国门服务更多周边国家。2020年，北斗三号全球组网成功并向全球提供服务，实现了全球导航，成为继美国GPS之后，全球第二大导航系统。从无到有、从小到大，从局部到全球，北斗系统的建设之路也是一个精益求精、追求卓越的道路。北斗落区团队经历20多年几代人的发展壮大，打造出了一支“全域机动化、搜索立体化、力量小型化”的落区搜救回收专业人才队伍。面向未来，西昌卫星发射中心将承担新型号、多射向火箭发射及载人航天发射任务。为此，该站对标中心“5+3+7+1”发展战略，加快站“1+2+4”核心能力建设规划，开展落区核心能力建设规划论证和新技术课题研究，制定出台《落区工作建设规划2022-2025》，从组织指挥、力量编成、装备建设、综合保障等6个方面，提出具体建设规划。同时，该团队始终以“双六行动”为引领，不断探索、敢于超越，瞄准核心能力建设创新驱动、长远作为；以任务需求为牵引，组建落区搜救回收分队，加强载人搜救回收制胜机理模式的学习研究，不断提高未来遂行多样化搜救回收任务能力。

伟大事业孕育伟大精神，伟大精神引领伟大事业。如今，颗颗北斗卫星环绕地球，成为夜空中最亮的“星”，照亮了一个民族走向复兴的伟大梦想。前进道路上，我们将继续弘扬新时代北斗精神，以奋发有为的精神状态、不负韶华的时代担当、实干兴邦的决心意志，不懈探索、砥砺前行，接续走好攀登科技高峰、建设航天强国新长征，以实际行动助力我国航天事业走向高轨、走向世界、走向深空、走向未来。

（作者：沈长海、吴本科、刘光辉）

来源：中国网

(责编：赵光霞、胡永秋)

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