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前4个月全国财政收入延续平稳回升态势

2023年05月18日19:52 | 来源：新华网
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新华社北京5月18日电（记者 申铖）财政部18日发布数据显示，今年前4个月，全国一般公共预算收入83171亿元，同比增长11.9%。除经济恢复性增长带动外，当期财政收入增速还受到留抵退税、部分税收错期入库等特殊因素影响。扣除上述特殊因素后，全国一般公共预算收入可比增长约4%，延续平稳回升态势。

数据显示，前4个月，中央一般公共预算收入37561亿元，同比增长8.6%；地方一般公共预算本级收入45610亿元，同比增长14.8%，扣除留抵退税等特殊因素后可比增长约5%。全国税收收入70379亿元，同比增长12.9%，扣除留抵退税等特殊因素后可比增长约4%；非税收入12792亿元，同比增长6.8%。

从财政支出看，各级财政部门加强财政资源统筹，保持必要支出强度，加大对经济社会发展薄弱环节和关键领域的投入。

数据显示，前4个月，全国一般公共预算支出86418亿元，同比增长6.8%。其中，中央一般公共预算本级支出10196亿元，同比增长5.8%；地方一般公共预算支出76222亿元，同比增长6.9%。基本民生、乡村振兴、区域重大战略、教育、科技攻关等重点支出得到有力保障。

全国政府性基金预算收支方面，前4个月，全国政府性基金预算收入14601亿元，同比下降16.9%；全国政府性基金预算支出27928亿元，同比下降11.3%。

(责编：杨光宇、牛镛)
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