原标题：阿里改革高效推进：多业务启动融资上市计划 面向未来创造发展机会

5月18日晚，阿里巴巴集团2023财年Q4及全年财报宣布，于3月底启动的改革计划正在快速高效推进：云智能集团将从阿里巴巴集团完全分拆独立走向上市，菜鸟、盒马启动上市计划，阿里国际数字商业集团启动外部融资，六大业务集团正式成立董事会。

阿里方面表示，这是阿里巴巴面向未来发展做出的主动改革，并已获得集团董事会全面支持。成立24年以来，阿里巴巴始终不断在自我变革中创新和迭代，主动引领变革，创造和激发更多面向未来的发展机会。通过改革激活肌体，让更多业务轻装上阵、脱颖而出，这与阿里发展历史上的变革精神一脉相承。

3月28日，阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇发布全员信，宣布启动1+6+N组织变革，成立云智能集团、淘天集团、本地生活集团、阿里国际数字商业集团、菜鸟集团、大文娱集团等六大业务集团和多个业务公司。各业务集团和业务公司将分别设立董事会，实行董事会领导下的CEO负责制，阿里巴巴集团则将全面走向控股公司的管理模式。

随着一系列实质性进展的快速落地，各业务集团和业务公司发展路径也更加清晰。阿里财报显示，阿里云智能集团将从阿里巴巴集团完全分拆，更灵活地走向市场。

过去十年，阿里云自研核心技术，与风起云涌的数字化时代共同成长，带来了巨大的社会效率提升。据Gartner 2022年全球云计算IaaS市场排名，阿里云全球排名第三，在亚太市场排名第一。阿里云在全球28个地理区域运营着86个可用区，服务全球超过400万客户。

市场的变化永不停止，新一代技术浪潮不断涌现，未来十年，阿里云将全面服务全社会的智能化进程。阿里方面表示，阿里云业务与消费业务在客户特征、商业模式、发展阶段、市场环境等方面均显著不同，阿里云越独立将发展越快。阿里云完全分拆并实现独立上市，有助于更好地激发创新、走向市场。这在全球科技互联网企业中，都具有引领性和独创性。

财报同时显示，阿里巴巴集团董事会批准阿里国际数字商业集团启动探索对外融资，助力业务进一步发展和增长。随着消费者服务能力与供应链能力齐头并进，海外业务已经逐渐成长为驱动阿里稳健增长的新引擎之一。

同时，阿里巴巴集团董事会批准启动探索菜鸟集团上市，预计在未来 12到18个月内完成。今年恰逢菜鸟成立十周年。经过十年发展，菜鸟已经成为一家领先的数智物流公司，形成国内物流、国际物流、城乡末端、物流科技和物流地产五大业务板块，并持续投入全球物流基础设施和供应链能力建设，面向市场检验的时机已经成熟。

此外，阿里巴巴集团董事会还批准启动执行盒马的上市流程，预计将在未来6到12 个月内完成。诞生于2015年的盒马，作为阿里巴巴探索新零售的标杆，已形成清晰的商业模式和较为明确的盈利前景。

财报还显示，阿里巴巴集团董事会已批准和任命六大业务集团董事会。业务集团董事由阿里巴巴资深业务负责人担任，以丰富的行业和市场经验，有力支持各业务集团的高速健康发展。

阿里巴巴方面强调，不断地自我变革、创新是一家企业面向未来的最佳方式。通过变革生产关系，让组织变敏捷、让决策链路变短、让响应变快，进一步释放生产力，激发创新，是持续高质量增长的唯一路径。同时也希望通过自我变革下的一系列实质性举措，鼓励社会各方更积极地参与、共享数字经济的蓬勃发展，创造更多机会，共同面向未来。

(责编：董童、李源)

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