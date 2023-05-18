新华社北京5月18日电（记者樊曦）记者从中国铁建股份有限公司了解到，18日，由中铁十一局承建的荆荆高铁荆门特大桥转体梁与中铁二十四局承建的沪渝蓉高铁太白集特大桥转体梁，经过70分钟转体施工，成功跨越焦柳铁路，分别实现精准对接。这是全国首次两座不同高铁特大桥同步转体。

此次转体地点位于湖北省荆门市内，两座转体梁共重1.3万吨，均为长112米T构连续梁。为减少上部结构施工对焦柳铁路行车安全的影响，两座桥梁采用平衡转体的施工方法，即先在铁路一侧浇筑梁体，再通过转体让梁体就位，使两座特大桥分别贯通。

为确保转体施工安全，施工人员提前沟通对接，进行模拟演练和论证研讨，同时在转体过程中，采用应力监测超限实时预警系统、转体自动化实时姿态监测系统，实时动态指导转体施工，安全精确引导梁体转体就位。

荆荆高铁和沪渝蓉高铁都是国家“八纵八横”高铁骨干通道的重要组成部分，两条高铁在荆门西站交汇互通，设计时速均为350公里。

(责编：杨光宇、牛镛)

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