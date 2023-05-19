“科改企业”“双百企业”双扩围
分别增至672家、580家
2023年05月19日07:02 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京5月18日电 （记者李心萍）记者从国资委获悉：今年“科改企业”“双百企业”再次扩围：“科改企业”总数达672家，“双百企业”总数达580家。
据了解，“科改行动”“双百行动”是国企改革专项行动，以主动探索创新推进综合改革，打造一批国企改革尖兵。两项专项行动实施以来，相关企业在科技创新、市场化改革、经营效益等方面交出了亮眼“成绩单”。
《 人民日报 》（ 2023年05月19日 06 版）
(责编：岳弘彬、赵欣悦)
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