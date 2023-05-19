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凝聚创新资源  推动合作交流

本报记者  姜晓丹
2023年05月19日07:04 | 来源：人民网－人民日报
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　　今年4月，习近平总书记在广东考察时强调：“实现高水平科技自立自强”，“把粤港澳大湾区建设作为广东深化改革开放的大机遇、大文章抓紧做实，摆在重中之重”。

　　凡益之道，与时偕行。围绕建设粤港澳大湾区国际科技创新中心的战略定位，大湾区科学论坛形成了一系列高端智库研究成果；论坛走进大湾区“9+2”城市，组织中科院“高端轴承钢自主可控制造”“抗金属腐蚀技术”等落地湾区；推进中科院化学所、中科院上海微系统与信息技术研究所、广东腐蚀科学与技术创新研究院等产学研合作项目；组织大湾区科学论坛品牌建设研讨会暨成立一周年座谈会，邀请政府部门、国际组织、学术机构、企事业单位和媒体机构代表，共同围绕大湾区科学论坛如何打造具有影响力的国际品牌、实现可持续发展等问题深入探讨，形成大湾区科学论坛品牌建设系列建议。

　　大湾区致力于密切国际科技交流合作、推动全球科学发展对话，探索全球开放创新生态，为全球科技创新治理提供方案。今年的大湾区科学论坛是在疫情防控平稳转段后首次举办，截至5月15日，本届论坛邀请到诺贝尔奖获得者5人，海内外院士近百名，国际组织、协会代表和国内外学术机构代表200余人。

　　作为具有全球影响力的高端科技智库，大湾区科学论坛将积极推动国际科技创新合作，为国家科技创新发展建言献策，为区域经济社会发展贡献力量；作为汇聚创新资源的产学研平台，论坛将依托国家部委、央企、中科院青年科学家促进会等合作单位与行业协会资源，构建以政产学研金服用为一体的科技服务网络，为大湾区创新生态建设提供有力支撑；作为大湾区面向世界的窗口之一，论坛将立足湾区、协同港澳，形成引领世界科学发展的战略思想策源地、合作共赢共享聚集区和科技产业创新高地。


　　《 人民日报 》（ 2023年05月19日 15 版）
(责编：岳弘彬、赵欣悦)
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