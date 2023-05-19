本报记者 贺林平

首届大湾区科学论坛于2021年12月11日在广州召开，国家主席习近平发来贺信，指出粤港澳大湾区要围绕建设国际科技创新中心战略定位，努力建设全球科技创新高地，推动新兴产业发展。大湾区科学论坛深入贯彻落实党的二十大精神，精心筹备年度论坛，组建了战略咨询委员会，形成了一系列高端智库研究成果。

2023大湾区科学论坛以“智汇湾区、湾和世界”为主题，设置15场分论坛，关注多个科技前沿问题。其中：纳米科学、高能物理及其应用等分论坛，关注我国科技高水平自立自强成果以及科学研究对人类命运的推动作用；海洋科学、生物医药、碳中和等重点学科领域分论坛，聚焦科学与科技创新如何推动高质量发展，助力打造人类命运共同体；南沙科学城建设与区域协调发展分论坛，聚焦区域协同创新发展和科教融合；粤港澳科技创新发展分论坛、知识产权分论坛，以及人工智能、信息通信、先进制造、新材料等领域分论坛，从探讨科学研究、产业聚集、政策创新等角度，积极推动粤港澳大湾区建设国际科技创新中心。

大湾区科学论坛永久会址位于南沙区明珠湾起步区灵山岛尖，规划用地面积约10万平方米，一期总投资约15.3亿元，已于去年9月24日动工建设，目前完成目标进度的25%，预计2024年底前项目主体建筑基本完成，2025年正式建成投用。永久会址以“千帆竞渡、科技远航”为设计理念，象征着一艘联通中国与世界的科技方舟，建成后将与位于灵山岛的国际金融论坛永久会址形成两张亮丽的城市名片。

下一步，南沙区将持续抓好永久会址建设，将大湾区科学论坛打造成集科学交流、增进共识、创新机制等于一体，共商共享全球科学发展与合作的国际高端平台，让科技创新成果为更多国家和人民所及、所享、所用。

《 人民日报 》（ 2023年05月19日 15 版）

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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