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一季度各产区新种油茶233万亩

2023年05月19日07:05 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报电  （记者李晓晴）今年是《加快油茶产业发展三年行动方案（2023—2025年）》实施的第一年。记者从国家林草局获悉：各产区一季度已完成油茶新增种植233.1万亩、低产林改造231.14万亩，年度计划任务完成近半；完成补植补造66.87万亩，占年度计划任务的90.15%。

　　当前正是油茶种植、改造生产的黄金时段。国家林草局全面部署，科学推进油茶扩面提质增效工作。各地积极响应，强化责任担当，从政策、资金和保障上支持油茶产业发展；各级林草部门主动作为，做好组织和指导服务。产区各地克服春旱等不利影响，落实方案任务。其中，江西、湖北、河南、安徽四省总体进度超过年度计划60%，湖北、贵州、河南已超额完成年度计划低产林改造任务。

　　按照《加快油茶产业发展三年行动方案（2023—2025年）》要求，到2025年，全国油茶种植面积达9000万亩以上、茶油产能达200万吨。目前，我国油茶种植面积在7000万亩左右，茶油年产量约100万吨。


　　《 人民日报 》（ 2023年05月19日 18 版）
(责编：岳弘彬、赵欣悦)
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