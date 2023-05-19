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广西横州推进一二三产业融合

茉莉花开富农家

本报记者  李  纵
2023年05月19日07:05 | 来源：人民网－人民日报
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　　走进广西南宁横州市校椅镇石井村，漫山遍野的茉莉花翠枝摇曳，淡香幽浮。“要摘这种欲开未开的花苞，这样才能保存好茉莉花的香气。”花农麻月冬告诉记者，每年5月到10月初，都是茉莉花的采摘时节，茉莉花在采摘期会持续开花，采完一茬又一茬。

　　茉莉花价值不低。“一斤现摘的茉莉花，卖到村里的交易市场，行情好时卖20多元，一天至少摘30斤，能收入600多元。”麻月冬说，一年下来，家里的两亩花田能带来4万多元收入，过了采摘期还可以外出打工，“日子一天比一天好，每天干活都特别有劲。”

　　麻月冬2009年刚嫁到石井村时，家里的两亩地种玉米，主要靠打零工维持生计。“这几年，政府推动茉莉花产业发展，我家借上了‘东风’，腰包鼓了，前两年还建起了三层小楼。”麻月冬高兴地说。

　　漫步石井村，村道两旁是很多村民新建的三四层小楼，与茉莉花园相映成趣。

　　茉莉花已成为横州的富民产业，去年全市种植面积12.8万亩，每亩花田为花农增收2万元以上，茉莉花产业综合总产值达152.7亿元，带动34万花农致富。

　　石井村村民雷文娟因茉莉花过上了好日子，今年是她在茶厂工作的第七个年头，“家门口上班，每月工资4500元，日子过得踏实。”雷文娟所在的花茶企业有员工60人，每年支付工资超过300万元。

　　龙头昂，产业兴。横州全市有130多家花茶企业，培育了50多个茉莉花茶本土知名品牌，去年茉莉花茶总产量8万吨，总产值达97亿元。横州还引进了一批茉莉花精深加工龙头企业，开发香水、精油、护肤品等高附加值产品，去年总产值达4.4亿元。

　　产业融合发展走深走实。精美的茉莉绣球、轻盈的茉莉团扇、浓郁的茉莉精油……横州市中华茉莉园里，各式各样的茉莉制品吸引游客驻足购买。茉莉花为媒，今年一季度，横州市共接待游客120.15万人次，旅游综合收入达11.85亿元。

　　在横州，“茉莉花+餐饮”“茉莉花+康养”等“1+9”产业群初具规模，产业示范带、试点村及茉莉花乡村振兴产业示范区的创建，有力促进茉莉花产业做大做强。“巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，横州全力推进茉莉花产业高质量发展，让茉莉花真正成为乡亲们的‘致富花’。”横州市现代农业产业园管理中心生产股股长韦玉全说。

　　高质量发展，标准化是必由之路。近年来，横州市在扩大茉莉花种植面积的同时，逐步完善茉莉花（茶）加工标准体系，出台了一系列政策措施，引导企业开展标准化生产、标准化管理，加强质量安全认证。2022年横州市茉莉花和茉莉花茶综合品牌价值达到了218.14亿元。

　　“横州茉莉花产量占全国的80%，但产业产值却只占全国的20%，这说明我们的茉莉花产业还有很大潜力可挖。”广西顺来茶业有限公司业务经理刘枝盛说，下一步公司将在科技投入、新产品研发、电商销售、文旅融合等方面加大力度，不断提升产业价值链。


　　《 人民日报 》（ 2023年05月19日 18 版）
(责编：岳弘彬、赵欣悦)
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