杨怡明

原标题：多家银行下调存款利率 幅度与节奏各有不同

近日，渤海银行、浙商银行及恒丰银行等3家股份制银行集体宣布自5月5日起调整人民币存款挂牌利率。

具体来看，渤海银行调整后的活期存款利率为0.25%，三个月、半年以及一年期整存整取利率分别为1.33%、1.59%、1.85%，二年期、三年期、五年期整存整取利率分别为2.40%、2.95%、2.95%。浙商银行、恒丰银行个人活期存款利率均为0.25%;三个月、半年期、一年期、两年期以及五年期的整存整取利率为1.30%、1.55%、1.85%、2.40%以及2.95%。

值得一提的是，5月份以来，还有部分村镇银行也宣布下调存款利率。

多家中小金融机构集中下调人民币存款利率

近期，多家中小金融机构集中下调人民币存款利率，不同期限调降幅度不一，引发关注。

实际上，在2022年9月份，国有大行存款利率就普遍进行了下调，不少股份制银行随即跟进调整，部分城商行、农商行也进行了利率调整。

中国人民银行货币政策司司长邹澜表示，这是存款利率市场化环境下的正常现象。“近期存款利率下调，主要是上次没有调整的中小银行进行的补充下调。在市场利率整体已明显下降的情况下，商业银行根据市场供求变化，综合考虑自身经营情况，灵活调整存款利率，不同银行调整的幅度、节奏和时机会有所差异。”

光大银行金融市场部宏观研究员周茂华认为，部分中小银行调降存款利率的主要原因是国内持续深化利率市场化改革，银行管理负债成本的主动性显著提升，加之近年来国内居民储蓄快速增长，存款市场整体表现为供大于需。

业内人士表示，银行业近年来持续让利实体经济，部分银行净息差压力增大，一定程度上推动存款利率下降。

“大型银行降低利率后，存款转向中小银行。这扩大了中小银行的存款来源，对中小银行降低存款利率具有带动作用。”邮储银行研究员娄飞鹏说。

此次部分中小银行调整利率，是在春节前后上调存款利率后的回调。比如，河南新蔡农商银行和河南罗山农商银行在今年1月初上调了存款利率，相关银行近期发布公告称下调存款利率，下调幅度与1月份的上调幅度持平。

冠苕咨询创始人、金融监管政策专家周毅钦表示，目前中小银行与大型银行在存款利率上保持较为稳定的利差空间。

未来银行存款利率仍有调降空间

存款利率下调后是否会出现“存款搬家”现象?周茂华表示，中小银行调降存款利率幅度不大，储户出于便利需求和路径依赖等，短期应该不会出现“存款搬家”情况。

“中小银行应该充分发挥地缘等优势加快提升综合竞争力，提升客户黏性，促进高质量发展。同时完善内部治理，提升风控能力和经营水平，增加高质量服务供给，创新和丰富金融产品服务，满足实体经济多元化需求。”周茂华建议。

未来，银行存款利率是否还会继续调整?下行空间还有多大?

娄飞鹏认为，目前银行业面临较大的净息差下降压力，从负债端来看，降低存款利率是银行稳定净息差的有效方式。全面下调存款利率的可能性较小，下调的主要是中长期存款利率。

有专家表示，后续存款利率是否下调更多取决于存款市场供求状况，以及各类型银行自身资产负债、净息差、经营等方面情况。今年，随着宏观经济恢复和有效融资需求回升，银行体系对资金需求量将有所增加，存款利率有望保持基本稳定。但从长期看，市场无风险利率下降是大势所趋。

“对居民个人而言，如果资产配置里中长期存款较多，那么收益率可能有所下降。建议在存款之外可以适当配置现金管理类理财产品及货币基金等，平衡好风险与收益的关系。”招联首席研究员董希淼表示。

(责编：杨曦、杨迪)

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