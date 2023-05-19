杨怡明

原标题：金融支持新能源汽车下乡需重视风险管理

助推新能源汽车下乡，除需进一步健全基础设施等之外，还要解决钱从哪儿来的问题，金融支持是其中关键一环。

目前不少金融机构在支持新能源汽车下乡方面已在进行尝试，部分大型银行连续多年推出相关活动，取得显著成效。但仍需对已有举措进行优化，不断推陈出新，并在此基础上做好风险管理。

加大创新力度已成业内共识。差异化特色金融服务的基础在于金融产品服务创新，金融机构应根据区域市场和客群特点开发有针对性的产品，满足市场个性化、多元化需求，并在创新贷款产品方面注重产品专业性。

银行机构应在服务创新方面不断探索，通过提供全方位的金融服务，例如保险、售后服务等，提高用户购车满意度。同时，服务效率的提升也颇为重要。金融机构可以通过引入科技手段，例如人工智能、大数据等，提高业务处理效率，简化流程，缩短贷款审批时间，为用户提供更快捷的金融服务。

近年来，金融机构把防范化解风险放到了更加重要的位置，银行业在推进新能源汽车下乡过程中更需做好风险管理，规范同业市场竞争，维护良好的金融市场秩序。

一方面，银行在发放贷款时，需特别注意新能源汽车金融产品贷款授信和风险控制问题，在贷前审查阶段应做足功课，同时加强贷后管理力度，确保整个贷款流程风险可控。

另一方面，金融机构可借助大数据和智能金融等技术手段，线上线下相结合全流程跟踪服务，做好风险控制，提升服务质量，为农民提供更加优质、便捷和高效的金融服务，促进新能源汽车在农村地区的普及和推广。

金融机构支持新能源汽车下乡应与时俱进，在产品创新和风险管理方面两手抓，促进业务平稳运行。

(责编：杨曦、杨迪)

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