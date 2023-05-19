人民网北京5月19日电 （记者李栋）据农业农村部最新农情调度显示，主产区夏粮大部分长势良好，全国大范围小麦跨区机收即将由南向北梯次展开。

近日，农业农村部召开全国“三夏”小麦跨区机收暨机械化生产工作部署会，部署高质量推进夏收生产作业，全力确保夏粮丰收到手，夯实全年粮食安全底线。

“从生产形势看，冬小麦面积稳中有增，长势好于去年，夏粮丰收基础较好。”在2023年一季度农业农村经济运行情况举行发布会上，农业农村部市场与信息化司负责人刘涵表示。

“夺取夏粮丰收到手，对于稳预期、提信心、促发展至关重要。” 在部署会上，农业农村部相关负责人表示，“三夏”生产农时紧、农事重，夏收夏种环环相扣，机收减损、机播提质是大面积单产提升行动关键环节。

会议要求，各级农业农村部门要充分认识抓好“三夏”机械化生产的重要性，周密安排，精心组织打好“三夏”机械化生产这关键一仗。

如何把“三夏”小麦机收和机械化生产各项工作高效落到实处？该负责人表示，要全力做好跨区机收通行保障、接待服务、用油供给，强化麦收信息发布和机具调度，加强“三夏”农机热线值班值守，组织常态化农机应急作业服务队做好支援准备，切实帮助“小散偏”地块、机收有困难的农户落实作业机具，顺利完成夏收作业。

减损就是增产，降耗就是增收。数据显示，机收减损1个百分点，相当于新增300万亩面积的产量。“要广泛开展专题培训、比武竞赛等活动，加强损失监测调查，推动各项措施落实落地，加强粮食产地烘干能力建设，努力解决一些地方晾晒难问题”。该负责人强调，要采取综合措施提升机播质量。“大面积推广应用高性能播种机，推进实施‘优机优补’，建强农机作业服务队伍，加快把大豆玉米带状复合种植适用播种机部署到生产一线。”

“此外，要深入排查整治农机安全风险隐患，切实排除隐患确保整改到位，维护好农机作业现场安全，形成安全生产合力，全力确保夏粮丰收到手，打好‘三夏’机械化生产关键仗。”他说。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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