人民网宁波5月18日电（记者杨迅）由生态环境部自然生态保护司、浙江省生态环境厅、宁波市政府指导，生态环境部宣传教育中心、宁波市生态环境局主办，宁波市海曙区政府承办的2023生物多样性友好城市主题活动于5月18日下午在宁波举办，共200余位嘉宾及参会代表出席本次活动。

生态环境部自然生态保护司司长王志斌在活动致辞中表示，城市生物多样性是全球生物多样性的重要组成部分。过去的十年间，我国生态环境保护发生历史性、转折性、全局性变化。生态环境部正牵头制定新时期国家生物多样性保护战略与行动计划，并将城市生物多样性保护列入优先行动之一，凝聚生物多样性保护合力，更好地助力美丽城市建设和乡村振兴。宁波正积极探索培育生物多样性+模式，兼顾生物多样性保护和产业提升，助推生态产品价值实现和乡村振兴，努力为浙江乃至全国生态产业化和产业生态化探索新路子、打造新样板。

生态环境部宣传教育中心党委书记、主任田成川在致辞中表示，城市是实现全球生物多样性保护目标的主体力量。此次主题活动聚焦城市生物多样性保护，对进一步推动各地城市生物多样性保护工作将产生积极作用。要高度重视保护城市生物多样性，认识到我国城市生物多样性保护工作仍处在起步阶段，明确新时代城市生物多样性保护的政策取向和重点任务。要增强保护城市生物多样性意识，改进城市建设和发展模式，强化生物多样性调查评估和监测预警，提升城市生态系统功能，完善管理体系。

活动最后，宁波市海曙区市场监管局发布《生物多样性友好乡镇 基于自然的解决方案实施指南》，正式宣布宁波市海曙区开展生物多样性友好城市创新实践区项目，打造新型生态环境宣传教育基地，推动社会各界积极参与生物多样性保护。

生态环境部宣传教育中心向与会嘉宾分享包括浙江省宁波市海曙区龙观乡在内的8个生物多样性保护助力乡村振兴的优秀案例，为各方提供参考借鉴。世界可持续工商理事会中国办公室主任周卫东代表商业自然联盟邀请在场的10位保护自然先锋企业家成为该联盟“自然使者”。

(责编：王仁宏、高雷)

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