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深耕数据，天眼查助力地方招商引资

2023年05月19日14:54 | 来源：央广网
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原标题：深耕数据，天眼查助力地方招商引资

夯实区域高精尖产业基础、促进城市更新和产业转型、推进国家级产业转型发展示范区建设……如今，招商引资在驱动地方经济高质量发展方面发挥的重要性日益凸显。

然而，传统招商模式在规划、执行和监管等层面面临诸多痛点。以往招商高度依赖线下，不仅成本高、范围窄，由于对企业缺乏充分了解，尽管耗费大量人力物力“大浪淘沙”，最终能够成功引进的却少之又少。

探索产业链招商新路径，走数据辅助招商的道路，成为当下招商领域的热门选择。天眼查拥有“大数据+招商”的辅助决策能力，在“云数一体”能力支撑下创新政务服务模式，为招商引资分析决策提供可信可靠的大数据佐证，并通过项目线索分析、优质企业筛选、风险防控模型三大能力，协助地方政府在滚石上山、爬坡过坎的转型关键期，优化区域治理体系和科技治理能力。

全面分析“招商线索”，优化区域产业结构。针对地方政府对招商线索的实际需求，天眼查基于核心产业链、区域线索、企业线索等维度，全面分析相关产业企业的重点省份和城市布局、融资热点区域、对外投资偏好区域、供应链选址区域等“招商线索”，摸透招商引资的最佳路径，从而优化区域产业结构。

天眼查收录3.1亿社会实体300多种维度信息，海量的商查大数据，使得招商线索的预测量趋于实际量，可为宏观分析提供可信佐证。同时，天眼查可实现数据信息实时更新，保证了所需数据的真实性、精确性和时效性。

挖掘、筛选优质企业，壮大产业园区规模。根据天眼查数据库中的企业数量、行业分布、注册资本、成立时间、企业标签等，地方有关部门可以实现发掘、筛选优质企业，吸引更多优质企业入驻辖区，让优质企业“走进来”、“留下来”，壮大产业园区、科技园区规模，形成区域经济规模化良性发展。

基于大数据形成的“招商引资”分析模型，为区域营商环境持续优化注入了强心剂，有助于激活区域经济，是促进区域经济社会发展的强劲动力。对于促进经济总量扩大、产业结构优化、优势动能培育，具有重要意义。

构建风险分析模型，一站式企业风险管理。一方面，天眼查“大数据+招商”辅助完善辖区内、产业园区内的企业风险评级模型，提升辖区、产业园区在多源风控数据监测、行业评级、区域评级、评分卡量化评分等方面的能力。比如，关联辖区内企业风险信息，对历史遗漏的企业经营风险、司法风险、企业失信、工商风险、商誉风险等信息维度补全，对不同风险等级的企业分类、分级，形成一站式企业风险管理。另一方面，天眼查的企业风险预警功能还能实时监控辖区内企业动态，及时同步新增风险信息。

随着新一轮科技革命和产业变革深入发展，全球科技创新格局发生深刻复杂变化，创新范式不断演进。特别是随着数字经济的发展，数字中国等系列重大国家战略深入实施，各地区的产业生态——包括产业链、供应链、价值链——都面临创新与重塑，这也为区域经济的高质量发展提供了更大空间。

今年3月，中国信通院发布《高质量数字化转型产品及服务全景图（2022）》，天眼查凭借产品服务及品牌实力成功登榜，作为商查行业的领军企业，天眼查发挥的赋能价值获得权威机构肯定。如今，立足全行业数字化转型的关键时期，天眼查将始终保持敏锐的市场洞察和灵活的产品演进，前瞻性地研发和布局智慧解决方案，助力政府及企业客户高效、高质实现数字化升级。

(责编：董童、李源)
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