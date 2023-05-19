原标题：2023年乡村振兴产品展览推介会在安徽岳西举行

5月19日，记者从中国石化新闻办获悉，2023年央企消费帮扶聚力行动——乡村振兴产品展览推介会在安徽省岳西县举行。本次推介会围绕“构建产业新格局，拓建消费新渠道”主题，共有来自全国18个省份287个企业的1459样商品参展，通过消费助农的展销形式，拓展脱贫地区农产品销售和乡村文旅推介渠道，促进农业农村发展、助推乡村振兴。2022年，中国石化消费帮扶金额达到11.56亿元。

本次推介会由国务院国资委社会责任局、国家乡村振兴局社会帮扶司指导，中国石化主办，岳西县人民政府承办。

此次展销活动共设置2个展馆9个展区，岳西县供销社共收到来自全国18个省份54个县（市、区）287家企业的1459样商品参展，参与展销的商品琳琅满目、种类繁多，且都独具特色、品质优良，深受采购方的喜爱。此外，在专题推介会上，中石化易捷销售有限公司、岳西县、甘肃临夏回族自治州等十多个中国石化帮扶地区、央企帮扶地区、有关平台相继进行推介，进一步加强了农产品产销对接，扩大各地区优质农产品知名度和影响力。

中国石化集团公司党组成员、总会计师张少峰在致辞中说，中国石化始终心怀国之大者，坚决扛稳乡村振兴的政治担当，持续完善“一县一链”帮扶模式和产业发展规划，形成“以产带销，以销定产，产销互促，双向提升”的良性循环，打造出“产业+消费”全链条帮扶模式。自2018年以来，中国石化全系统累计完成消费帮扶25亿元。中国石化将继续加大消费帮扶力度，深挖内部消费市场潜力，发挥销售渠道优势，探索新型帮扶路径，与社会各界携手共进，努力搭建更多特色产品产销对接的桥梁，帮助更多优质乡村振兴产品走出深山、走向市场。

活动现场还举行了助力乡村振兴协议签约仪式。消费帮扶是促进农副产品“出村进城”、旅游目的地“出圈成名”的重要方式，也是社会力量助力乡村振兴，促进脱贫地区特色产业长远发展，逐步实现共同富裕的重要举措。2022年，全国消费帮扶总额近4300亿元，为脱贫群众增收致富和脱贫地区产业发展提供了有力支撑。

安徽省岳西县是国家乡村振兴示范县，也是中国石化乡村振兴定点帮扶县。自1990年以来，中国石化就承担了岳西县的定点帮扶工作，从2002年开始，中国石化总部定点帮扶岳西县，先后派出15批17名扶贫挂职干部，累计投入扶贫资金1.64亿元，为岳西县在安徽省率先脱贫摘帽、全面推进乡村振兴作出了积极贡献。

中国石化始终把脱贫攻坚和乡村振兴作为重大政治任务来抓，工作经验和做法得到社会各界广泛好评。公司提前谋划制定了《巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接“十四五”发展规划》，并在集团公司“十四五”规划中专门研究编制了乡村振兴专篇，提出要助力脱贫地区实现产业、教育、消费“三提升”，并形成“以渠道带销售、以销售带产业、以产业带振兴”的“三带”特色帮扶模式，全力以赴投入助力乡村振兴的工作，为实现共同富裕作出新的更大贡献。（林佳欣）

(责编：曹淼、李源)

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