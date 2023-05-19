新华社北京5月19日电（记者陈炜伟、严赋憬）国家发展改革委19日在官方网站发布《电力需求侧管理办法（征求意见稿）》和《电力负荷管理办法（征求意见稿）》，向社会公开征求意见。据了解，这两部电力领域重要管理办法的修订，目的是适应新型能源体系建设要求，增强能源电力安全保障能力，促进资源节约集约利用。

电力需求侧管理是指综合采取合理可行的技术、经济和管理措施，在用电环节实施需求响应、节约用电、电能替代、绿色用电、智能用电、有序用电，推动电力系统安全降碳、提效降耗。

我国分别于2010年和2017年发布了两版电力需求侧管理办法。国家发展改革委运行局有关负责人说，此次《电力需求侧管理办法（征求意见稿）》新增了需求响应相关内容，修订完善了有序用电工作实施原则，拓展完善了节约用电、绿色用电的内容，进一步推进电力消费智能化。

华北电力大学教授曾鸣分析，随着经济社会快速发展，居民用电负荷不断攀升，在尖峰时刻尤其是夏季高温天气和冬季寒潮天气，电力需求呈现明显峰值，一旦供需失衡，会对电网安全稳定造成威胁，也会加重社会的经济负担。在“双碳”目标背景下，发电侧新增装机以风电、光伏等可再生能源为主，其发电出力稳定性和可调节性不足，通过电力需求侧管理，可以降低尖峰负荷，更好保障电力安全，提高能源利用效率。

《电力负荷管理办法（征求意见稿）》是在2011年发布的《有序用电管理办法》基础上修订形成的。据介绍，通过对电力负荷进行调节、控制和运行优化，可以更好保障电网安全稳定运行，维护供用电秩序平稳，促进新能源消纳，提升用能效率，也能确保极端条件下民生及重点用户用能不受影响。

(责编：杨光宇、牛镛)

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