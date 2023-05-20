本报记者 王妤心泓

原标题：物畅其流见商机

“中国让我们感受到旺盛的市场需求。”

第三届中国-中东欧国家博览会已近尾声。相比农产品展区火热的零售品尝模式，物流特色展区略显安静。但可多集团的参展代表多利安·韦布祖赫没有一丝倦怠，一直守候在展位前，回报则是收获满满。仅短短两天时间内，就有四五家中企表示想和这家波兰和东欧最大的私营货物包装企业开展合作。这让多利安相信，中国市场能够为欧洲企业带来巨大机会。

今年是“一带一路”倡议提出10周年，本届博览会首次设立了中东欧国家航运物流特色展区，不啻“一带一路”这一惠及世界倡议的“宁波注脚”。

在博览会一角，“第一列从波兰开往中国的乳制品专列”的宣传册吸引了许多人的目光。

2020年，首列中欧班列乳制品进口专列开行，搭载着妙可维牛奶等各种波兰乳制品，从波兰的马拉舍维奇启程，抵达中国武汉。专列缩短了食品运输时间，延长了牛奶的可销售期，为进口乳制品提供了全新的国际物流解决方案。妙可维牛奶的参展代表伊沃娜兴奋地说：“中欧班列让我们的运输成本大大降低，我们的牛奶定价也符合中国消费者预期，因此在中国的销量一直非常好。”

10年来，作为共建“一带一路”国家互联互通的交通纽带，中欧班列驭风前行，不断壮大，更在新冠疫情期间逆势增长，成为稳定全球产业链供应链的重要力量。

凭借着愈加便利的中欧物流，越来越多的中东欧国家农产品和食品企业从中嗅到了商机，他们希望自己的产品能更多地端上中国消费者的餐桌，用好味道满足中国消费者的味蕾。

格但斯基·姆利尼公司是波兰最大的面粉生产商之一，生产的小麦粉、黑麦粉等产品出口到美国、英国、欧盟等地。马尔辛是公司出口部门的负责人，他期待通过参加此次中国-中东欧博览会，在中国找到合适的合作伙伴，并建立稳定的在华业务。他相信，在联通海陆、物畅其流的宁波，自己能够得偿所愿。

(责编：杨曦、杨迪)

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