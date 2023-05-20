一季度末我国保险公司总资产增至28.4万亿元
2023年05月20日11:01 | 来源：新华网
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新华社北京5月20日电（记者谭谟晓）国家金融监督管理总局最新数据显示，一季度末，我国保险公司总资产28.4万亿元，较年初增加1.22万亿元，较年初增长4.5%。其中，财产险公司总资产2.8万亿元，较年初增长5.1%；人身险公司总资产24.3万亿元，较年初增长4.0%；再保险公司总资产7023亿元，较年初增长4.5%；保险资产管理公司总资产1071亿元，较年初增长3.4%。
一季度，保险公司原保险保费收入1.9万亿元，同比增长9.2%；赔款与给付支出4932亿元，同比增长9.3%。
(责编：赵光霞、胡永秋)
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