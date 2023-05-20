原标题：光联万物，光感万物，华为提出八大场景赋能智慧城市

近日，在第十九届“中国光谷”国际光电子博览会暨论坛上，华为解读了光技术赋能智慧城市的8大场景，并倡议业界助力武汉打造全光智慧城市标杆，将全光智慧城市推广至全国乃至全球。华为光产品线总裁靳玉志在会上指出，未来是万物智能的世界，需要万物感知和万物互联，这两点均和光强相关。华为持续创新，推出F5G智简全光网、智能车载光、行业感知等多领域解决方案，覆盖医疗、教育、商业地产、制造、政务、出行、交通、停车等场景，全方位赋能智慧城市，助力提升居民生活品质，提高生产和城市运营效率。

据悉，自2020年ETSI发布F5G（第五代固定网络）标准开始，F5G在各行各业的应用取得了巨大进展。从光纤到户，到光纤到房间、再到光纤到桌面、光纤到机器，华为致力于推动F5G全光网络在越来越多的园区、医院、高校、酒店、工厂、港口等场景落地，让更多行业看到了数字基础设施对数字化转型的重要性。

在日前举办的主题为“因聚而生众志有为”的华为中国合作伙伴大会2023上，在“F5G智简全光网，共赢行业新未来”主题论坛上，靳玉志表示，万物智能的关键是万物感知和万物互联，F5G的本质是万物光互联。面向NA、商业和分销市场，华为携手伙伴定义标准，持续创新，打造有竞争力和差异化的创新产品和解决方案，共赢未来。

目前，华为中国F5G光产业伙伴突破1200家。F5G智简全光网解决方案已为教育、医疗、交通、能源、金融、政府公共事业等十多个行业提供超过50个创新场景化应用，助力千行百业数字化转型。

武汉光谷在新一代信息技术、先进材料、新能源智能网联汽车、科技金融等多个领域建有科技园，对光电子信息提供了重要的落地机会，而国际光电子博览会也成为世界了解中国光电子产业最新发展的重要窗口。而武汉是华为在光领域里深耕的重要城市，也足以看出华为对于技术升级及落地的决心。

此次，华为会上透露，已联合伙伴在武汉孵化覆盖政府、制造、商业地产、交通、教育、医疗6大重点行业，落实超过200个F5G行业应用项目，发展了设计院、集成商、高校、工程咨询等8类共计超过100家行业合作伙伴。

回顾过去几年，F5G已经在武汉乃至湖北的教育、医疗、大企业、智能制造、数字政府、地产等行业落地，在推动科技创新、赋能各行各业转型发展、拉通有效投资、促进信息消费等方面发挥着重要作用。

在教育领域，华为携手中南财经政法大学共筑高稳定、多融合、高安全校园网络，实现万兆到教室、千兆到桌面，校园无线带宽倍增。在医疗领域，华为携手武汉科技大学附属普仁医院，在新门诊大楼采用了F5G全光网络覆盖，光纤直达诊室、病房、护士站等各个场景。在商业地产领域，华为携手武汉武商集团股份有限公司，共建武商梦时代广场弱电网络。充分利用全光网络无源特性，大幅减少机房数量，增加商铺面积和公共区域，提升购物体验，节约占地空间。在建筑领域，华为携手中信建筑设计研究总院有限公司，完成了中信建筑设计研究总院办公大楼网络改造，基于F5G全光园区方案实现光纤到桌面，打造极致办公网络体验。在地产领域，武汉方岛金茂智慧科学城项目联合华为，建设全域光网络覆盖的新型智慧园区。在制造领域，华为携手岚图汽车科技有限公司，共建简架构、抗干扰、广覆盖的东风岚图总部园区网络，实现光纤到桌面，应用系统部署于云端，简化网络结构，提升设计效率。

谈及F5G在未来大规模普及的方向，靳玉志谈到，生态伙伴对F5G越来越认可。未来F5G如何更好在千行百业中得到应用需要在三方面有更深的投入，第一，F5G在ETSI定义的标准更多瞄准应用场景，华为希望有更多的伙伴和企业加入，孵化更多的应用场景；第二，对比过去的传统方案，F5G的方案代表了未来，只要已经采用了F5G的伙伴及客户，都十分认可，但新生事物在人才生态发展上同样需要过程。在武汉，华为一方面和武汉本地院校共同开发课程，希望能够把学生学到的理论知识应用于产业，尤其是硕士和博士阶段就可以接触到，这样在走向工作的时候，可以更快地融入行业。武汉是中国的光谷、世界的光谷，光电子产业在湖北的占比极高，也同样需要这方面的人才；第三，持续创新，尤其是与行业结合的创新非常关键。武汉的光技术积累深厚，光通信、激光产业发展迅猛，在行业应用层，华为希望能够扩展光通信的行业应用，反向带动武汉和湖北的经济发展，这需要结合行业应用等共同创新。只有这样产业才可以走得更快、更加深入。

以5G与F5G为代表的数字基础设施是数字中国的底层架构和技术基础，华为秉承“开放、合作、共赢”的生态理念，希望为行业提供高品质的F5G技术与服务，携手伙伴共同助力数字中国建设。靳玉志还表示：“下一步，华为将与产业各界一起，助力东湖高新打造全光示范区，助力武汉打造成全光智慧城市标杆，并依托武汉光博会平台，通过示范城市的辐射和带动作用，推广成功经验，使能行业数字化，赋能智慧城市发展，助力国家经济腾飞。”

(责编：曹淼、李源)

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