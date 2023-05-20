新华社重庆5月20日电 题：不唯产值看潜质 不重优惠重“环境”——从“西洽会”看西部投资高质量发展之变

新华社记者李晓婷、赵宇飞

一面数字大屏上，重庆内陆开放高地建设主要指标清晰可见：外贸进出口值创新高，西部陆海新通道增长曲线越来越“陡”；一座圆环形展台外，纯电动力复合翼无人机等“四川造”高科技产品吸引来往客商；一面宣传推介墙下，来自甘肃省的招商推介人员与各地展商进行洽谈……

5月18日至21日在重庆举行的第五届中国西部国际投资贸易洽谈会上，目前集中签约重大项目88个，签约总额超2907亿元，创历届新高。相比往届，本次签约项目聚焦领域更宽、辐射能级更强、签约企业实力更强。

签约项目呈现新特点的背后是近年来西部地区投资结构和投资理念之变，“西洽会”10余个西部省区市的展馆里，一个个变化正在上演。

走进主宾省甘肃馆，一款长城文化数字复原VR体验项目吸引游客的注意。“今年展区内数字经济板块内容更加丰富。”负责甘肃多个领域招商引资项目的丝绸之路信息港股份有限公司工作人员告诉记者，随着西部地区数字经济、新能源汽车等先进产业快速发展，来展馆咨询合作的中外客商越来越多，“我们招商的大部分项目较为精、专，更多考虑合作企业的专业能力资质、未来前景等”。

从“招商引资”到“择商选资”，西部地区对招引企业的评估标准逐渐由“唯产值”向“看潜质”“看匹配”转变。

“以往招商引资1.0版本时，地方对企业‘照单全收’，引入企业同质化严重；到了2.0版本，地方根据当地产业发展布局招引企业；如今的3.0版本中，地方更专注城市整体营商环境打造，从政策、生产成本到产业链、企业服务，实现全域招商。”重庆市渝中区招商投资促进局局长王永强表示。

“江北区在本届‘西洽会’上共签约5大项目，这批签约项目引领性、创新性、成长性好，将为江北高质量发展注入新动能。”重庆市江北区招商投资促进局局长马忠伟表示。

本届“西洽会”上，贵州省开展系列产业招商活动，围绕“四化+数字经济+六大基地”等产业机遇，促成一批投资项目落户贵州；陕西省18个涉及航空航天、生物医药等领域的重点项目进入“投资中国年”西部地区专场推介会宣传之列……

栽下梧桐树，才能引得“凤凰”来。从“招商引资”到“择商选资”的转变，更是一个助推西部地区提升筑巢引凤能力的过程。在采访过程中，多个招商部门负责人直言，良好的整体营商环境、广阔的发展前景越来越成为企业的首要选择。

在18日举行的“投资中国年”西部地区专场推介会上，商务部副部长郭婷婷指出，中国西部地区市场广阔，人才充足，资源丰富，发展潜力巨大。

“我对中国西部城市魅力以及当地政府的热情和居民的友好印象深刻，这里有更多新的市场机遇，对外国企业很有吸引力。”德国联邦“三方共赢”城市联盟发展与促进会负责人汉斯·弗诺夫说。本次“西洽会”上，德国联邦“三方共赢”城市联盟发展与促进会在重庆落地中德创新中心项目，重点围绕数字经济、新能源智能汽车等领域，整合德国企业资源，推动中德企业经济技术双向互动、创新合作。

走进位于重庆市九龙坡区西彭工业园区，去年签约落地的新能源汽车电池正极材料研发生产基地项目即将开工建设。“将项目选址在西彭工业园区，是因为园区的产业区位优势明显、能源供应充足，并且落地前后给予企业全面贴心的服务。”重庆西彭工业园区管委会主任向欣说。

川、新、滇、黔等西部省份合作共建高效政务服务通办模式，做好简政放权的“减法”、优化企业服务的“加法”；重庆打造协同招商示范基地，协作引进一批重点好项目；各地持续完善公平竞争审查和公正监管制度，让企业发展更舒心、更顺心、更安心……

在“西洽会”展馆中央大厅里走过一圈，记者的手里已被各类招商宣传册塞满，热闹的展会之外，西部地区高质量发展的故事还在继续。

“西部各地只有打造出良好的营商环境，才能在‘择商选资’上有十足的底气。”重庆市招商投资促进局副局长谢小刚表示，未来重庆将进一步加强对招商项目的科学评价，围绕重点产业链，提高产业链招商的专业性，努力实现招商引资高质量发展。

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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