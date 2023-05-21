原标题：第五届中国国际茶叶博览会开幕

从农业农村部获悉，第五届中国国际茶叶博览会20日在浙江省杭州市国际博览中心开幕，全国22个省份组团参加，近900家国内外知名茶企参展，来自世界各地4000多家专业采购商齐聚杭城。

本届国际茶博会以“茶和世界 共享发展”为主题，展示展销面积5万平方米，展品涵盖红、绿、青、黄、黑、白六大茶类，汇聚茶产品1万余种。展会聚焦乡村振兴、喜迎亚运、共同富裕，以塑强品牌和衔接产销作为重点，设置成就展区、品牌展区、特色展区、推介活动区等4类展区。

本届国际茶博会将全面展示我国茶产业发展成就，设置农业品牌精品培育茶品牌专区，重点推介8个首批精品培育茶品牌，开展一系列线上线下品牌推介活动。同时，深化促进茶贸易合作，为展商客商提供形式多样的产销对接、营销促销活动，为与茶农利益联结紧密的龙头企业、农民合作社和家庭农场等新型农业经营主体搭建展销平台，邀请近20个国家展商客商参展参会，为进一步推动茶贸易交流合作搭建平台、创造机遇，推动我国茶产品进入国际市场。

据了解，展会期间将举办茗茶品鉴交流会、“西湖论茶”中国茶业国际高峰论坛暨2023年“国际茶日”中国活动、当代茶文化发展论坛、中国茶产业生态低碳发展信息交流会、茶乡旅游发展大会等活动，深入挖掘茶叶独特的文化承载功能，进一步展现茶文化魅力，讲好“中国茶”故事，提升“中国茶”国际影响力。（记者陈晨）

(责编：鲁婧、李楠桦)

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