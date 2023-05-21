原标题：第三届江苏发展大会举行

以“情系江苏、共筑梦想”为主题的第三届江苏发展大会20日在南京开幕。来自海内外、省内外的1300多名乡贤嘉宾齐聚一堂，谋发展、话未来，共同推进“强富美高”新江苏建设。

围绕“江苏、江苏人、江苏发展”，江苏省委书记信长星在会上作主旨演讲。会上，江苏省政府与中国机械工业集团、中国中煤能源集团、中国中铁股份有限公司分别签订战略合作框架协议，一批百亿级重大产业项目集中签约。

据悉，这是自2017年、2019年两届大会后，时隔四年，江苏发展大会重启大幕。“江苏将依托南京、镇江、常州、无锡、苏州、南通、泰州、扬州沿江八市打造世界级扬子江城市群，依托南通、盐城、连云港沿海三市打造沿海经济带，依托淮安、宿迁和里下河地区打造江淮生态经济区，依托徐州建设淮海经济区中心城市，共同支撑起江苏高质量发展和现代化建设的美好未来。”信长星表示。（记者苏雁 见习记者武鹭帅 通讯员姬尊雨）

(责编：鲁婧、李楠桦)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经