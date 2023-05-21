原标题：提升国产大豆产业竞争力

扩种增产大豆是国家提高大豆消费自给率的长期战略部署。让大豆多产出，还要卖得好，要从育种、种植、加工、销售的全链条发力，提升国产大豆产业链竞争力。

近日，农业农村部在黑龙江省齐齐哈尔市召开全国大豆大面积单产提升工作推进会，提出要打造100个大豆单产提升整建制推进县，确保大豆大面积单产提升三年行动开好局起好步。推动大豆大面积单产提升旨在解决丰产问题，更要解决好丰收问题，才能稳定好大豆种植，实现产业良性发展。

今年是启动实施大豆大面积单产提升行动的第一年，稳定大豆种植成为大豆主产区的重点工作。2022年秋季大豆上市以来，由于受大豆扩种增产、下游消费偏弱、大豆品质下降及疫情等因素影响，大豆市场收购价高开低走，农民卖粮赔钱，惜售心理严重。在这样的背景下，国家开始推动大豆政策性收储。但有不少种植户反映，政策性收储规模较小，故囤积大豆仍在观望市场行情。

对于种植户而言，种植大豆收益低，玉米收益高且稳定，更加偏向种植玉米。不过，扩种增产大豆是国家提高大豆消费自给率的长期战略部署。解决农民种植大豆的后顾之忧，就要让大豆多产出，还要卖得好。要从育种、种植、加工、销售的全链条发力，提升国产大豆产业链竞争力。

强化大豆新品种选育。从大豆单产水平看，我国大豆平均亩产与大豆主产国美国、巴西还有较大差距，有很大的提升空间。在大豆品种选育上，要进一步整合资源，集中力量攻克大豆育种“卡脖子”技术问题，尤其应加快生物技术在育种上的应用，进一步加快培育养分高效利用、高产高油高蛋白、耐密多抗宜机收的大豆新品种。在种植环节，要强化良田、良种、良法、良机的集约配套，提升大豆大面积单产水平。

发展大豆精深加工。从产业发展整体水平来看，我国大豆加工龙头企业偏少，大豆加工企业依然面临“小、散、乱”问题，主要生产豆油、饲料用豆粕等初加工产品，科技水平低、产品附加值低、精深加工能力不足。做强大豆产业链是国产大豆产业振兴的关键，下游需求量提升才能带动上游种植。通过大力发展大豆精深加工，开发附加值高的日化、保健品，增强大豆产业竞争力，从而带动整个大豆产业链、价值链提升，让豆农更多分享产业增值收益，提高种植大豆积极性，实现扩豆增产。

加强大豆品牌建设。当前，消费者对国产大豆的认知度还偏低，国产大豆差异化发展道路需要品牌化战略支撑。以大豆主产区黑龙江为例，其寒地黑土、绿色有机及非转基因品牌价值尚未在市场上充分显现，大豆原粮及工业产品没有明显的价格优势，缺乏与进口大豆差异化竞争的市场环境，导致农民和企业效益不高。要推动国产大豆产业发展，强化品牌建设，出台更多扶持政策，尤其应加强对国产非转基因大豆种植的保护。同时，以国产大豆为原料，发挥产地资源优势，发展大豆产业集群，突出特色打造国产大豆知名品牌，促进国产大豆消费，更好支撑上游种植、加工，实现国产大豆全产业链良性发展。（吴 浩）

(责编：鲁婧、李楠桦)

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