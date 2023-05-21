原标题：我国首座深远海浮式风电平台“海油观澜号”成功并网投产

记者20日从中国海油获悉，我国首座深远海浮式风电平台“海油观澜号”成功并入文昌油田群电网，正式开启了为海上油气田输送绿电的新里程。这标志着中国深远海风电关键技术取得重大进展，海上油气开发迈出进军“绿电时代”的关键一步。

据悉，“海油观澜号”位于距海南文昌136公里的海上油田海域，装机容量7.25兆瓦，由风力发电机、浮式基础、系泊系统和动态缆组成。整体高度超200米，吃水总重达11000吨，通过9根锚链系泊固定在水深120米的海洋深处。其产生的绿色电力通过1条5公里长动态海缆接入海上油田群电网。投产后，年均发电量将达2200万千瓦时，全部用于油田群生产用电，每年可节约燃料近1000万立方米天然气，减少二氧化碳排放2.2万吨。

中国海油湛江分公司文昌13-2油田总监唐新国介绍，“海油观澜号”是我国第一个工作海域距离海岸线100公里以上、水深超过100米的浮式风电平台。平台在设计建造中，通过研究多要素联合分布环境数据，创新应用风机与浮式基础的一体化设计和迭代技术，确保“海油观澜号”可在超17级的强台风下安全稳定运行。

中国海油执行副总裁兼新能源部总经理杨云表示，希望通过“海油观澜号”推动中国深远海浮式风电在核心技术、大型海上安装装备以及产业链资源整合等方面取得实质性突破，实现高比例可再生能源在微电网的稳定运行，打造海上风电与海洋油气融合发展的新模式，最终实现海洋油气绿色低碳开发，推进传统油气与新能源有机融合。（记者陈子薇）

(责编：鲁婧、李楠桦)

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