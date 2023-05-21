原标题：用电数据折射南方区域经济活力

今年以来，广东、广西和海南等南方地区，用电数据的增长显示出令人欣喜的经济活力。

千年商都商圈经济火热。入夜后，广州珠江新城—天河路商圈、广府活力区（北京路—海珠广场）商圈及广州塔—琶洲商圈等三大商圈是广州灯火最灿烂的地方。闪烁的霓虹、拥挤的人潮，透露着这座拥有1800多万人的国际化大都市的生机和活力。

“一季度广州各大商圈整体用电量同比增长6.3%，为2021年以来新高，且涨幅逐月扩大。广州塔—琶洲商圈‘五一’期间用电量同比涨幅高达84.90%。”南方电网广东广州供电局客服中心数据分析师陈依颖说。

实体经济用电指数持续增长。广西华谊氯碱化工有限公司投资建设的华谊钦州化工新材料一体化基地项目是广西壮族自治区的重点项目。2022年11月以来，企业用电负荷从2万千瓦提升至9万千瓦，到今年4月用电量已达2.5亿千瓦时。而在革命老区河池，广西丹泉酒业有限公司新建2条自动化生产线后，今年前4月用电量同比增长37.33%。

今年前4月，海南全社会累计用电量138.11亿千瓦时，同比增长11.82%，二三产业用电量增长明显。这背后是海南自贸港经济的增长。数据显示，今年一季度，海口综合保税区营业收入同比增长52.4%，工业总产值同比增长56.7%，实际利用外资同比增长689%。

经济的繁荣发展离不开电力的稳定保障。广东、广西和海南等地电力部门因地制宜积极为经济发展“充电”。广东电网公司为满足快速增长的广东用电负荷需求，已与福建达成协议，5月份将通过闽粤联网工程从福建向广东输送电力4.56亿千瓦时。广西电网公司引导企业通过峰谷时段优化调整扩产，为企业减少用电成本1亿多元。海南电网公司多渠道挖掘发电潜力，同时逐步与广东等建立省间电力互济机制，保障海南自贸港高质量发展所需。

2022年，南方电网公司辖区范围内用户平均停电时间同比下降13.10%。深圳福田中心区等网内先进示范区平均停电时间降低至0.1分钟/户，达到国际同类城市顶尖水平。

与此相对应的是，2022年，粤港澳大湾区经济总量超13万亿元人民币。今年一季度，珠三角9市GDP合计约2.46万亿元，其中6市GDP增速达到或超过4%。

电力部门还强化电力网架战略布局，从顶层设计角度为经济发展的电力需求提供长远保障。南方电网广东电网公司战略规划部主网规划科高级经理刘新苗说，广东电网在粤港澳大湾区外围构建500千伏大容量外环线路，构建更合理的珠三角电网“四分区”格局。

南方电网有关负责人表示，随着高质量发展不断推进，全社会对电力的需求也在不断提高，南方电网将继续加大建设投入力度，不断完善网架结构，提升管理及服务水平，为经济社会发展提供持续的高质量能源保障。（记者吴涛、何丰伦、赵叶苹）

(责编：鲁婧、李楠桦)

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