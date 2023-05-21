人民网北京5月21日电 （欧阳易佳）中央气象台5月21日10时发布暴雨蓝色预警：5月21日14时至22日14时，湖北东部、湖南西北部和中南部、安徽南部、江西中北部、浙江西部、福建西部以及广西东北部、贵州东南部等地部分地区有大到暴雨，其中，江西东部、福建西北部等地部分地区有大暴雨（100至120毫米）。上述部分地区伴有短时强降水（最大小时降雨量30至50毫米，局地可超过60毫米），局地有雷暴大风等强对流天气。

中国气象局消息，昨日，南方开启新一轮降雨过程，过程首日强降雨较为分散，重庆、贵州、湖南、江西、福建、广东及陕西、河南等地局地出现暴雨或大暴雨。预计今天降雨过程进入最强时段，江南、江汉等地部分地区将迎来大到暴雨、局地大暴雨，并伴有雷暴大风或冰雹等强对流天气。

中央气象台提示，南方多地将遭强降雨侵袭，其中长江中下游雨势较强，江西等局地或有大暴雨，部分地区降雨时还伴有强对流天气，公众需关注预警预报信息，防范局地强降水可能引发的次生灾害，如遇积水路段谨慎慢行，注意交通安全。

(责编：鲁婧、高雷)

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