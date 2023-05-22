本报北京5月21日电 （记者杜海涛）21日，2023年全国粮食和物资储备科技活动周启动式在安徽合肥举行。作为全国科技活动周的重要组成部分，本次科技周以“储备安全 科学减损”为主题。活动周期间，各地将围绕科技和人才兴粮兴储、应急物资储备等方面开展科普宣传，号召有关单位开展科普宣传进社区、进学校、进企业等活动。

国家粮食和物资储备局相关负责人表示，用科技手段储粮、保粮是保障粮食安全的关键一招。我国粮食仓储设施现代化水平不断提升，储粮技术总体处于世界较先进水平，粮食仓储正在由“安全储粮”向“绿色优储”的高质量发展阶段跃升迈进。

《 人民日报 》（ 2023年05月22日 13 版）

(责编：杨光宇、牛镛)

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