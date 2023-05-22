人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

大湾区科学论坛举行

2023年05月22日06:14 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报广州5月21日电  （记者谷业凯、贺林平、姜晓丹）2023大湾区科学论坛开幕式21日在广州举行。本届论坛主题为“智汇湾区，湾和世界”，聚焦粤港澳科技创新、人工智能、纳米科技、高能物理、生物医药与健康、信息与通信、“一带一路”高质量发展、区域协调发展、海洋科学、绿色双碳、国际科学合作、科技成果转化等重要领域。国际组织代表、国内外顶尖科学家和青年科学家、国际创新企业家以及金融界专家等各界人士，立足湾区、协同港澳、面向世界，共同探索全球科技前沿，将论坛建设成为分享成果、碰撞思想、增进共识的高端科学交流平台，以科创合作驱动湾区高质量发展、推动世界级人才中心建设。

　　2023大湾区科学论坛由“一带一路”国际科学组织联盟发起，以科学技术部、中国科学院、中国工程院、中国科学技术协会为指导单位，由广东省人民政府主办。论坛采用“线上视频+线下参会”形式，设置1场高规格全体大会及15场分论坛。


　　《 人民日报 》（ 2023年05月22日 13 版）
(责编：杨光宇、牛镛)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
《2023中国金融政策报告》：从四个方面助力中国式现代化中国特色金融之路
　　人民网北京5月20日电 （记者杜燕飞）2023清华五道口全球金融论坛今日在北京开幕。论坛发布了以“助力中国式现代化的中国特色金融之路”为主题的《2023中国金融政策报告》（以下简称《报告》），对我国去年以来金融部门的政策实践经验进行总结回顾，并对未来的金融形势及发展进行展望。…
茅台参与设立两支产业基金：合理提升资金收益率更好创造价值
　　上市公司参与设立产业基金，并不少见。但对于白酒企业茅台来说，最近宣布参与设立两支产业基金后，引起了社会各界广泛关注。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部