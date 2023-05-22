本报广州5月21日电 （记者谷业凯、贺林平、姜晓丹）2023大湾区科学论坛开幕式21日在广州举行。本届论坛主题为“智汇湾区，湾和世界”，聚焦粤港澳科技创新、人工智能、纳米科技、高能物理、生物医药与健康、信息与通信、“一带一路”高质量发展、区域协调发展、海洋科学、绿色双碳、国际科学合作、科技成果转化等重要领域。国际组织代表、国内外顶尖科学家和青年科学家、国际创新企业家以及金融界专家等各界人士，立足湾区、协同港澳、面向世界，共同探索全球科技前沿，将论坛建设成为分享成果、碰撞思想、增进共识的高端科学交流平台，以科创合作驱动湾区高质量发展、推动世界级人才中心建设。

2023大湾区科学论坛由“一带一路”国际科学组织联盟发起，以科学技术部、中国科学院、中国工程院、中国科学技术协会为指导单位，由广东省人民政府主办。论坛采用“线上视频+线下参会”形式，设置1场高规格全体大会及15场分论坛。

《 人民日报 》（ 2023年05月22日 13 版）

(责编：杨光宇、牛镛)

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