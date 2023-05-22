本报北京5月21日电 （记者冯华、富子梅）记者从国家航天局获悉：5月21日16时，我国在酒泉卫星发射中心采用长征二号丙运载火箭，成功发射首颗内地与澳门合作研制的空间科学卫星“澳门科学一号”。该卫星作为国际首颗低纬度地球磁场与空间环境的科学探测卫星，同时也是国内地球磁场探测精度最高的卫星，将提高我国空间磁测技术水平。该项目由国家航天局与澳门特别行政区政府联合开展，探测数据由双方共享，开辟了内地同澳门在航天等创新科技领域开展合作的新路径，拓展了以内地为基础、澳门为窗口开展空间科学、空间技术、空间应用广泛合作交流的新空间，为粤港澳大湾区区域发展和航天高质量发展增添了新动能。

“澳门科学一号”卫星采用“A星+B星”联合观测模式，A星搭载高精度矢量磁强计、标量磁强计等载荷，主要用于地球磁场探测；B星搭载高能粒子探测计、太阳X射线仪等载荷，主要用于获取太阳辐射、高能粒子等服务于地磁探测的空间环境数据。

《 人民日报 》（ 2023年05月22日 13 版）

(责编：杨光宇、牛镛)

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