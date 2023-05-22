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保险业协会举办中国寿险业峰会（财经短波）

2023年05月22日06:15 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报电  近日，中国保险行业协会在上海举办中国寿险业峰会（2023）暨人身险专委会工作会议。业内人士、专家学者围绕推动人身保险高质量发展这一主题进行讨论。相关专家表示，人身保险业要坚持回归保障本源，积极参与个人养老金制度试点，大力发展商业医疗保险，提升普惠保险供给，不断满足人民群众老有所养、病有所医、学有所教等需求。专家建议，应培育差异化经营主体、多元化产品体系。大公司要形成基于公司长期战略、体现品牌价值的保险服务方案，中小公司要选择特色化经营策略，在特定地区和领域形成比较优势，专业性公司要坚定在专业领域精耕细作，形成良性竞争格局。

　　（屈信明）


　　《 人民日报 》（ 2023年05月22日 19 版）
(责编：杨光宇、牛镛)
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