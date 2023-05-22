据新华社北京电 （记者冯家顺）记者从最高人民检察院获悉，近年来，各地检察机关积极推动国家司法救助工作与大数据深度融合，探索构建司法救助大数据模型，基于大数据研判促进司法救助与社会救助协同发力，形成不同救助政策叠加效应，有效服务司法救助办案，满足人民群众更高需求，实现救助质量和效率双提升。

最高人民检察院近日印发第一批共5件大数据赋能类案司法救助典型案例，分别是：江苏省灌云县人民检察院依托司法救助服务乡村振兴实体化工作平台构建大数据模型赋能类案救助，浙江省乐清市人民检察院构建多元联动司法救助大数据模型赋能类案救助，浙江省磐安县人民检察院依托司法救助“一件事”平台构建大数据模型赋能类案救助，山东省单县人民检察院依托司法救助线索筛查应用平台构建大数据模型赋能类案救助，河南省许昌市魏都区人民检察院构建侵害人身权类司法救助大数据模型赋能类案救助。

据悉，今年以来各地检察机关深化开展“关注困难妇女群体，加强专项司法救助”活动和“司法救助助力全面推进乡村振兴”专项活动，针对司法救助线索发现难、救助渠道单一、救助标准不统一等问题，一些地方检察机关积极构建多元联动司法救助数据模型，对故意伤害、交通肇事等人身伤害类案件，因案造成重大财产损失类案件，涉赡养费、抚养费、抚育费等弱势群体扶养类案件，以及涉法涉诉信访类案件等案件类型的当事人数据进行汇总分析、筛选，总结提炼规则，实现救助线索由人工摸排向智能筛查转变，案件受理由个案申请向类案推送转变，推进司法救助与社会救助信息共享、双向衔接，并能动参与社会治理，取得较好成效。

最高检第十检察厅负责人表示，下一步将总结基层检察院建立司法救助大数据模型的经验做法，在工作中全力融入和推进“数字检察”战略，以“数字革命”驱动新时代控告申诉检察工作整体提质增效、创新发展。

(责编：杨光宇、牛镛)

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