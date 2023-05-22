新华社合肥5月21日电（记者水金辰）5月21日，全国粮食和物资储备科技活动周在安徽省合肥市启动，科学减损成为今年活动周聚焦的主题之一。记者从此次活动上了解到，目前我国农户储粮损失数量大幅下降，国有粮库储粮损耗率控制在正常合理水平，粮食储存环节节约减损取得显著成效。

我国粮食生产已实现“十九连丰”，但粮食损失浪费现象一直存在，加强节粮减损工作，引导合理消费显得尤为迫切。国家粮食和物资储备局相关负责人指出，节粮减损等同于粮食增产，等同于为粮食有效供给扩增“无形良田”，减少粮食损失需要强化科技创新引领。

在启动仪式上，记者注意到，四家新建的粮食领域技术创新中心获得授牌。国家发展和改革委员会副主任、国家粮食和物资储备局局长丛亮在启动仪式上表示，要加强产学研深度融合，充分发挥科研机构、高水平大学、科技领军企业的作用，引导创新要素集聚，促进创新成果涌现，强化粮食产购储加销协同保障，全链条推动节粮减损，牢牢把住国家粮食安全的主动权。

活动周期间，各地各有关部门还将举办降油增绿、节粮减损等系列主题宣传活动，旨在进一步宣传粮食安全意识、营养健康知识、节粮减损观念，营造爱粮节粮良好风尚。

据了解，在收购环节，国家粮食和物资储备局安排建设了5500多个专业化粮食产后服务中心，实现产粮大县全覆盖，及时为农民提供粮食烘干和清理等服务。推广使用近1000万套农户科学储粮装具，正确使用装具的农户储粮损失由平均8%降至2%以内。

在仓房升级改造上，通过一批储粮新技术的运用，目前国有粮食储备企业粮食储藏周期综合损失率已降至1%以内，国内仓储技术处于国际领先水平。未来将进一步支持建设绿色低温仓储设施，提高仓房的气密性、隔热性，推动分类、分仓储藏。

此外，目前国家粮食和物资储备局已全面倡导适度加工、合理加工，挖掘米糠、豆粕等加工副产物综合利用潜力，开展增值利用技术开发和应用。下一步将支持开发推广热泵烘干、适度加工、粮油副产物循环增值利用等体系化技术成果，促进节粮减损。

(责编：杨光宇、牛镛)

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