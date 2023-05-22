人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

京沪高铁山东段进行建成通车以来首次大规模道岔换轨施工

2023年05月22日11:05 | 来源：人民网
小字号

人民网北京5月22日电 （记者乔雪峰）记者从中国铁路局集团济南局获悉，5月22日零时起，京沪高铁山东段开始道岔换轨施工作业，这是京沪高铁山东段2011年建成通车以来，铁路部门首次进行大规模道岔换轨作业。

国铁济南局济南西工务段副段长王志强告诉记者，这次更换的崔马庄线路所CN42号道岔基本轨，长度51米，与线路换轨相比，这种类型的道岔换轨施工具有几何尺寸匹配精度高、工序衔接复杂等特点，更换施工难度比较大。

据了解，崔马庄线路所是联通京沪高铁与胶济客专的重要处所，每天有160多趟高铁通过，为减少施工对旅客运输的影响，铁路部门优化施工组织，开展风险研判，为此次换轨施工做足各项准备。

王志强表示，前期多次调研论证优化方案，组织开展3次现场演练，把换轨“天窗”时长由往常的240分钟延长270分钟，为施工提供充足时间，同时把作业工序卡控到分钟，把作业标准精确到了毫米级，从而确保京沪高铁的轨道高平顺性、安全高可靠性。

凌晨4时30分许，经过旧轨切割、轨件拆卸、安装新轨、焊接打磨、钢轨探伤等16道工序，轨距、水平和扣件压力等各项指标经检查全部符合验收标准，京沪高铁崔马庄线路所道岔新轨完成更换施工。

据了解，京沪高铁山东段道岔换轨施工共涉及济南西站、曲阜东站、泰安站、枣庄站等6个站区24组道岔，预计5月底全部完成。届时，京沪高铁运行安全和旅客乘车舒适度进一步提升，将为铁路端午假期、暑期运输安全提供有力保障。

(责编：乔业琼、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
内地与澳门合作研制首颗科学卫星“澳门科学一号”成功发射
　　“澳门科学一号”成功发射。国家航天局供图 王衡摄 人民网北京5月22日电 （记者赵竹青）记者从国家航天局获悉，5月21日16时，我国在酒泉卫星发射中心采用长征二号丙运载火箭，成功发射首颗内地与澳门合作研制的空间科学卫星“澳门科学一号”。…
我国南海发现两处大型古代沉船
　　一号沉船遗址点。中国科学院深海科学与工程研究所供图 二号沉船遗址点。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部