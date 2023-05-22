人民网北京5月22日电 （记者乔雪峰）记者从中国铁路局集团济南局获悉，5月22日零时起，京沪高铁山东段开始道岔换轨施工作业，这是京沪高铁山东段2011年建成通车以来，铁路部门首次进行大规模道岔换轨作业。

国铁济南局济南西工务段副段长王志强告诉记者，这次更换的崔马庄线路所CN42号道岔基本轨，长度51米，与线路换轨相比，这种类型的道岔换轨施工具有几何尺寸匹配精度高、工序衔接复杂等特点，更换施工难度比较大。

据了解，崔马庄线路所是联通京沪高铁与胶济客专的重要处所，每天有160多趟高铁通过，为减少施工对旅客运输的影响，铁路部门优化施工组织，开展风险研判，为此次换轨施工做足各项准备。

王志强表示，前期多次调研论证优化方案，组织开展3次现场演练，把换轨“天窗”时长由往常的240分钟延长270分钟，为施工提供充足时间，同时把作业工序卡控到分钟，把作业标准精确到了毫米级，从而确保京沪高铁的轨道高平顺性、安全高可靠性。

凌晨4时30分许，经过旧轨切割、轨件拆卸、安装新轨、焊接打磨、钢轨探伤等16道工序，轨距、水平和扣件压力等各项指标经检查全部符合验收标准，京沪高铁崔马庄线路所道岔新轨完成更换施工。

据了解，京沪高铁山东段道岔换轨施工共涉及济南西站、曲阜东站、泰安站、枣庄站等6个站区24组道岔，预计5月底全部完成。届时，京沪高铁运行安全和旅客乘车舒适度进一步提升，将为铁路端午假期、暑期运输安全提供有力保障。

(责编：乔业琼、吕骞)

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