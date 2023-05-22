原标题：第四届小微经济发展论坛在京举办 共商金融提质助力中小企业发展

5月16日，由中国邮政储蓄银行、中国人民大学、中国中小企业发展促进中心联合主办，中国人民大学国家中小企业研究院承办的第四届小微经济发展论坛在京举办。论坛以“金融提质助力中小企业高质量发展”为主题，汇聚了政、银、企、研各界人士，围绕热点话题探讨交流，为金融助力中小微企业发展贡献智慧和力量。

中国人民大学校长林尚立在活动致辞中指出，中小微企业是中国经济发展的活力来源，也是改善民生、促进创新创业的重要力量。从外部环境来看，在新一轮科技革命和产业变革驱动下，全国科技创新进入了空前的活跃期，数字经济的发展前景巨大，这些都为中小微企业提供了广阔的发展空间。从内生动力来看，我国坚持高水平对外开放，加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，政策法律体系不断完善，为中小微企业营造了良好环境。中国人民大学积极与有关部门和金融机构开展合作，持续加强理论研究、政策服务和人才培养，共同促进小微企业和小微经济发展。依托小微经济发展论坛，各界嘉宾共商助力中小企业发展、小微经济发展、中国经济高质量发展，具有重要的理论意义和现实意义。

邮储银行行长刘建军在活动致辞中表示，中小微企业联系千家万户，是国民经济的“毛细血管”，对改善民生、促进国民经济发展具有关键作用。支持中小微企业是金融机构的天职，做好金融提质助力中小微企业高质量发展“大文章”，需要各方齐心协力。作为普惠金融先行者和积极践行者，邮储银行积极贯彻新发展理念，从念好特、新、全“三字诀”入手，构建“特”色服务模式，搭建数字化“新”体系，打造金融“全”生态，全力打造数字普惠金融模式。截至3月末，邮储银行普惠型小微企业贷款余额1.28万亿元，有贷款余额户数突破200万户。对于中小微企业金融服务，建议统筹好“老政策”与“新政策”、“增量”与“质量”、“商业可持续”与“成本可负担”三组关系，促进中小微企业金融服务更加公平可及。

中国中小企业发展促进中心主任单立坡在致辞中表示，作为全国层面唯一的中小企业的综合性服务机构，中国中小企业发展促进中心长期以来把解决融资难、融资贵问题作为工作重点，大力组织开展银企对接，推动金融机构利用金融科技改善融资服务，提高中小企业信贷融资的可获得性；带动更多股权投资基金投早、投小、投创新，提高中小企业的直接融资比重；通过国家、省、市、县四级中小企业服务中心，加强中小企业培训，推动提升企业管理水平和融资能力，营造良好的融资环境，帮助广大中小企业更好获得资金支持，实现高质量发展。

《中国小微经济发展研究报告（2022）》在本次论坛上发布。报告指出，高质量发展根本在于经济的活力、创新力和竞争力，而中小微企业在高质量发展中潜力巨大。推动中小微企业创新是实施创新驱动发展战略的重要环节，推动中小微企业转型升级是深化供给侧结构性改革的重要举措，培育优质中小微企业是保障产业链供应链安全稳定的关键抓手。数字经济将开启更多细分领域，催生更多专精特新企业，并产生更多“隐形冠军”。充分利用数字技术带来的信息挖掘优势、技术扩散优势、成本降低优势，将有助于推动我国专精特新企业加速发展。

财政科学研究院院长刘尚希、国务院发展研究中心学术委员会副秘书长马骏、中国人民银行金融消费权益保护局副局长尹优平、国家公共信用信息中心副主任王淼、中国电子信息产业发展研究院副院长张小燕、中国工业互联网研究院党委副书记李炜等嘉宾在论坛相关环节发言。中国人民大学副校长王轶、中国中小企业发展促进中心副主任周平军、邮储银行副行长杜春野等主办方嘉宾出席论坛。

论坛上，相关嘉宾从政策研讨、学术讨论、业界之声等维度展开了深入探讨。与会专家一致认为，近年来，我国从强化政策部署、加大资金支持、提供转型指引等方面持续发力，引导多方协同推进中小微企业转型，有力推动了金融提质助力中小微企业高质量发展。当前新一轮科技革命方兴未艾，普惠金融数字化新征程蹄疾步稳，应进一步深入研究中小微企业发展规律，持续提升普惠金融覆盖广度、服务深度和可持续性，为赋能中小微企业转型发展提供更多理论支撑和实践参考。

论坛举办期间，邮储银行发布了“U益创”科创金融品牌，积极支持专精特新及科创企业高质量发展。“U益创”的“U”取自邮储银行的“邮”字，也可以理解为“YOU”，蕴含着邮储银行与广大中小企业同行，为客户创造价值的意义。“U益创”品牌口号为“与您一起用科技点亮未来”，寓意邮储银行将秉持“主办行”理念，以全方位金融服务支持企业持续开展科技创新，为专精特新及科创企业创新插上“金融翅膀”。

在“U益创”科创金融品牌发布环节后，邮储银行与中国国新基金管理有限公司、中移资本控股有限责任公司、中国国际金融股份有限公司、诚通基金管理有限公司、深圳市华润资本股权投资有限公司、国投创合基金管理有限公司、国投创业投资管理有限公司、盈富泰克（深圳）新兴产业投资基金管理有限公司、江苏毅达股权投资基金管理有限公司、广东粤财基金管理有限公司等10家合作伙伴签署了框架合作协议，携手支持专精特新及科创企业高质量发展。

(责编：董童、李源)

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