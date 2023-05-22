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专家学者研讨“医学人工智能”等热点话题

2023年05月22日15:03 | 来源：人民网
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人民网北京5月22日电 （记者赵竹青）5月19日至21日，2023中国生物医学工程大会暨创新医疗峰会（BME2023）在苏州开幕，围绕生物医学工程前沿热点话题，如医学人工智能、智慧健康、医学影像、医用机器人技术、生物传感器、生物制造、生物材料、免疫疗法、纳米医学、再生医学与干细胞技术、生物医学工程教育、医疗器械全链条发展等进行深入交流和探讨。

2013年诺贝尔生理学医学奖获得者Thomas C. Sudhof、2014年诺贝尔化学奖获得者Stefan W. Hell、2022年拉斯克医学奖获得者卢煜明教授、中国工程院院士曹雪涛、胡盛寿、房建成、赵振堂，英国皇家工程院院士杨广中、美国国家工程院院士汪立宏等专家，分别围绕转化神经科学进展、纳米显微镜及相关技术、细胞外DNA片段组学的生物学机制及其应用、天然免疫分子与炎症及癌症免疫治疗、中国医疗器械创新研发的挑战与机遇、超高灵敏度极弱磁场检测、质子治疗的现状和展望、医疗机器人、分子吸收光声层析成像等主题发表演讲。

本次大会由中国生物医学工程学会主办，以“医工融合发展 创新引领未来”为主题，为研究者、工程师、临床医生、医疗器械企业家以及青年学者和学生创造思想交融的机遇，为基础研究寻找新的方向，助力研究成果寻找转化路径。会议设置17个专题论坛，18个分会场，以及多个项目路演和卫星会议，共收到投稿2108篇，进行了1300余场口头报告和982篇壁报交流。

(责编：赵竹青、吕骞)
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