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国家金融监督管理总局：保险业偿付能力充足率保持在合理区间

2023年05月22日19:03 | 来源：新华网
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　　新华社北京5月22日电（记者谭谟晓）记者从国家金融监督管理总局获悉，2023年一季度，保险业发展好于预期，偿付能力充足率保持在合理区间。

　　国家金融监督管理总局日前召开偿付能力监管委员会工作会议，一季度末，纳入会议审议的185家保险公司平均综合偿付能力充足率为190.3%，平均核心偿付能力充足率为125.7%；实际资本为4.7万亿元，最低资本要求为2.47万亿元。

　　具体来看，财产险公司、人身险公司、再保险公司的平均综合偿付能力充足率分别为227.1%、180.9%和277.7%；平均核心偿付能力充足率分别为196.6%、109.7%和240.9%。

　　国家金融监督管理总局有关负责人表示，将切实保障保险业数据安全，持续加强偿付能力监管，确保保险业安全稳健高效运行。

(责编：袁勃、胡永秋)
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