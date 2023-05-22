新华社北京5月22日电（记者赵文君）市场监管总局22日发布数据显示，今年一季度，全国新设个体工商户503万户，同比增长14.3%。截至一季度末，全国登记在册个体工商户1.16亿户，占经营主体总量的三分之二。

今年一季度，文化、体育和娱乐业，交通运输、仓储和邮政业，住宿和餐饮业，批发和零售业等行业新设个体工商户分别为7.5万户、18.8万户、67.9万户、265.1万户，同比分别增长39%、25.1%、19.8%、10.4%。截至一季度末，全国登记在册“四新”经济个体工商户3515.4万户，总量占比由2019年的24.9%持续提升至30.2%。

(责编：胡永秋、袁勃)

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